州議會選舉 皇后區競爭激烈 募款飆破60萬

紐約州參議會選舉，最受矚目的為第13選區選戰，圖為現任民主黨拉莫斯。(記者馬璿／攝影)

針對州議會選戰，最新競選財務申報顯示，在過去兩個月，皇后區 有四個選區競爭激烈，參選人的募款總逾60萬元，為同期其他所有州級選戰參選人總額的兩倍。

各參選人在近日提交了1月11日至本月12日期間的募款申報，並希望在距離初選還有三個月之際，獲得公共配對資金資格。根據地方媒體Queens Daily Eagle分析的申報數據，皇后區的兩個州眾議會及兩個參議會選區競爭最為激烈，參選人在此期間，合計募得62萬6000元，為同期其他地方參選人總額的兩倍。

在皇后區所有選戰中，州參議會第13選區的人均募款金額最高。該選區涵蓋傑克森高地、可樂娜、艾姆赫斯特等。現任州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在競選市長失利後，與紐約市進步派關係變得緊張，也因此迎來兩名挑戰者。此外，她此前反對大都會隊老闆科恩(Steve Cohen)提出的80億元賭場計畫，也使她與皇后區溫和派的民主黨人關係生變。

然而，她的募款金額並未如外界預測一般聲勢下滑。拉莫斯在3月募得10萬3000元。作為州參議會勞工委員會的資深主席，拉莫斯依然獲得紐約市各大工會的強力支持。

拉莫斯的挑戰者之一及她的前上司蒙塞拉特(Hiram Monserrate)，在上個月募得近7萬5000元。蒙塞拉特曾因輕罪攻擊定罪而被逐出公職，如今再次參選，他此次主打改善羅斯福大道沿線的生活品質問題。相較之下，另一位挑戰者岡薩雷斯-羅哈斯(Jessica González-Rojas)獲得較多體制內支持，並最新一輪募款中籌得5萬5000元。

在涵蓋長島市 、陽邊、木邊的參議會第12選區，兩名繳納黨費的美國民主社會主義(DSA)成員瑞嘉(Steven Raga)以及卡瓦斯(Aber Kawas)，正競逐即將退休的州參議會多數黨副領袖吉納瑞斯(Michael Gianaris)所留下的席位。兩人在募款金額上不相上下。

瑞嘉為現任菲律賓裔州眾議員，卡瓦斯為巴勒斯坦裔社運人士。在上一輪次募款期間，兩人各自籌得約3萬9000元，其中卡瓦斯略多約500元。

瑞嘉的參選也使得他所代表的州眾議員席位出現空缺，目前，有三名民主黨人與一名共和黨人角逐該席位。

以進步派政綱參選的前紐約市警局警探哈克(Shamsul Haque)已募得11萬7000元，為皇后區所有參選人中最高。選區黨代表馬丁內斯(Patrick Martinez)則獲得皇后區民主黨部的支持，目前募得2萬7000元。尼泊爾裔社運人士吉米雷(Somnath Ghimire)募得接近2萬6000元。

此外在皇后區東南部的州眾議會第32選區，目前共有七名參選人登記，角逐即將退休的庫克(Vivan Cook)所留下的席位，其中六人已提交最新一輪募款申報。

前州眾議員海德曼(Alicia Hyndman)幕僚長及地方社運人士的莫里森(Tunisia Morrison)，在最新一輪募款期間籌得5萬4000元。長期擔任國會眾議員兼黨主席米克斯(Greg Meeks)幕僚的赫齊基亞(Nathaniel Hezekiah)，募得約4萬8000元。庫克的前幕僚、去年曾參選市議員的勒格蘭(Latoya LeGrand)募得接近1萬6000元。另三人的募款在4425元至1萬4500元之間。

紐約州參議會選舉，最受矚目的為第13選區選戰，圖為拉莫斯的挑戰者之一及她的前上司蒙塞拉特。(取自州參議會官網)