我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

趙錫成、趙小蘭 獲「傑出海事行業服務」特別獎

紐約訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市海事協會主席費禮(右二)、紐約州立大學海事學院前校長阿爾弗蒂斯(左二)等，向趙錫成(右三)、趙小蘭(左三)頒贈「傑出海事行業服務特別獎」。圖左為紐約州消費者保護廳長趙小美。(紐約市海事協會提供)
紐約市海事協會主席費禮(右二)、紐約州立大學海事學院前校長阿爾弗蒂斯(左二)等，向趙錫成(右三)、趙小蘭(左三)頒贈「傑出海事行業服務特別獎」。圖左為紐約州消費者保護廳長趙小美。(紐約市海事協會提供)

福茂集團創始人兼董事長趙錫成博士、前聯邦運輸部部長趙小蘭近日獲紐約市海事協會頒贈「傑出海事行業服務特別獎」，表彰趙錫成博士「以卓越的領導力和奉獻精神，對海事行業產生的深遠影響」，及趙錫成與趙小蘭「數十年來為加強美國和全球海事部門所做的服務、倡導和貢獻」。

紐約市海事協會(The Marine Society of New York)成立於1770年，是全美歷史最悠久、最具傳統的商船海事組織，成員必須是曾經在掛美國國旗的商輪上服務過的船副級以上。早期獲此殊榮的包括開國總統喬治華盛頓。協會宗旨之一是「提升海事知識，救濟貧困潦倒的船長、他們的遺孀和孤兒」。

協會主席費禮(Timothy Ferrie)船長在頒獎時表示，趙錫成傑出職業生涯充分體現紐約市海事協會的永恆使命。趙錫成在過去60年來秉持榮譽、誠信和卓越的價值觀，同時領導他所創立的福茂集團，與紐約市海事協會一樣，長期致力保障海員安全、福利和教育。費禮表示，非常歡迎趙錫成成為紐約市海事協會的榮譽會員。頒獎典禮19日在紐約市中心萬豪酒店舉行。

趙錫成獲獎致辭表示，非常榮幸獲得紐約海事協會認可，海事一直是他畢生事業核心，感謝福茂集團的同事，每天都實踐著公司座右銘：榮譽、誠信、卓越。他們的奉獻精神推動著這個至關重要的行業不斷向前發展。

費禮在頒獎給趙小蘭時指出，趙小蘭在公職生涯裡始終支持海事行業發展，因為她的領導，美國各項政策和措施得以實施，加強美國海事能力、海事教育與更廣泛的交通運輸領域。

他指出，尤其值得一提的是，趙小蘭在國家安全多用途艦艇(NSMV)計畫下建造五艘姊妹艦的過程中發揮關鍵性作用，展現遠見卓識和果斷勇敢的領導能力，推動美國海事院校訓練艦艇的轉型升級，使海事專業的學生和未來的行業人才受益匪淺。

趙錫成於1964年創立福茂集團，帶領公司發展成為享譽全球的乾散貨航運公司，以其卓越營運、安全和環保聞名。紐約州立大學海事學院(SUNY Maritime College)前任校長阿爾弗蒂斯(Michael Alfultis)船長稱讚「福茂集團」是紐約市為數不多的幾家國際航運公司之一，也是全球乾散貨航運領域的領導者，不但服務與業績卓越贏得世界同業稱道，始終秉持最高道德標準。他同時感謝趙錫成長期捐贈獎學金、支持海事教育，感謝趙錫成樹立行業領導榜樣。

該協會19日的頒獎慈善晚宴收益將用於資助紐約州立大學海事學院和美國商船學院的優秀學生。當晚的年度海洋協會晚宴盛會匯聚來自全球執海事界牛耳的領袖與執行長。

紐約市海事協會主席費禮(右)等，向趙錫成(右二)、趙小蘭(左二)頒贈「傑出海事行...
紐約市海事協會主席費禮(右)等，向趙錫成(右二)、趙小蘭(左二)頒贈「傑出海事行業服務特別獎」。(紐約市海事協會提供)

趙小蘭 紐約市

上一則

森林小丘體育場經濟效益亮眼 噪音、堵車引民怨

下一則

州議會選舉 皇后區競爭激烈 募款飆破60萬
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

13年11冠 華人保險代理再奪喬州第一Belinda Shu囊括多項大獎 代理處躋身AMFAM全美Top Gun

13年11冠 華人保險代理再奪喬州第一Belinda Shu囊括多項大獎 代理處躋身AMFAM全美Top Gun
全球1/5油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看

全球1/5油氣運輸必經處 荷莫茲海峽封鎖關鍵數字一次看
航運市場淪「狂野大西部」 運價漲至4倍 貨櫃被丟包 廠商控「勒索」

航運市場淪「狂野大西部」 運價漲至4倍 貨櫃被丟包 廠商控「勒索」
華醫陳凱文 入榜少數族裔醫療領袖40傑

華醫陳凱文 入榜少數族裔醫療領袖40傑

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描