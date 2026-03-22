我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

幼獅青少年管弦樂團 追思方秀蓉深耕30年

記者戴慈慧╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
觀眾於法拉盛台灣會館出席紐約幼獅青少年管弦樂團紀念音樂會，現場座無虛席。(記者戴慈慧╱攝影)
觀眾於法拉盛台灣會館出席紐約幼獅青少年管弦樂團紀念音樂會，現場座無虛席。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團(CYCNY)21日在法拉盛台灣會館舉辦「方秀蓉老師紀念音樂會」，吸引數百名僑界人士與家長到場。音樂會以多首古典與流行曲目，追思這位帶領樂團近30年的藝術總監，也展現團員持續傳承其音樂教育理念的決心。

方秀蓉自1998年接任藝術總監以來，長期投入青少年音樂教育，不僅建立每年聖誕音樂會及林肯中心年度演出的傳統，也帶領樂團赴美國各地及海外巡演，培養眾多音樂人才。

今年1月辭世後，樂團特別舉辦紀念音樂會，用音樂向這位長年耕耘的教育者致敬。

行政總監張俊生受訪表示，方秀蓉對樂團的付出難以用表面成果衡量，「她就像身邊熟悉的長輩，平常不覺得，但一旦離開，整個樂團都能感受到少了一根支柱」。他說，此次音樂會除了追思，也希望延續她過去的教育理念與方向。

音樂會曲目橫跨古典與流行，包括馬斯卡尼「鄉村騎士」間奏曲、貓音樂劇「Memory」、貝多芬「春」奏鳴曲選段，以及「望春風」、「雨夜花」等亞洲作品，由音樂總監鍾啟仁指揮，40多名青少年團員與指導老師共同演出。

張俊生表示，雖然方秀蓉離世已逾兩個月，但團員與教師每天都還會想到她，彷彿她仍在背後督促大家持續前進。

對於未來發展，他指出樂團方向不會有重大調整，仍將維持既有的年度演出與訓練制度，並持續提供青少年音樂家學習與成長的平台，「我們最重要的功能，是讓年輕人可以發揮所長，也讓對音樂有興趣的孩子有一個可以成長的環境。」

紐約幼獅青少年管弦樂團成立於1996年，為非營利組織，團員年齡介於10至18歲，長年活躍於社區演出與國際交流，成為皇后區重要的青少年音樂團體之一。

觀眾手持音樂會節目單，出席方秀蓉紀念音樂會。(記者戴慈慧╱攝影)
觀眾手持音樂會節目單，出席方秀蓉紀念音樂會。(記者戴慈慧╱攝影)

上一則

大費城福建同鄉會馬年春節聯歡晚會暨成立26週年慶典

下一則

紐約亞洲藝術周登場 古今文物盛宴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖蓋博市燈會╱芮星學院師生 聯手帶來音樂盛宴

聖蓋博市燈會╱芮星學院師生 聯手帶來音樂盛宴
聖蓋博燈會／融合動漫與音樂 迴聲樂隊活力十足

聖蓋博燈會／融合動漫與音樂 迴聲樂隊活力十足
聖蓋博燈節╱美國國際音樂藝術學校學生 學生弦樂奏鳴

聖蓋博燈節╱美國國際音樂藝術學校學生 學生弦樂奏鳴
紐約幼獅青少年管弦樂團 21日周六舉辦方秀蓉老師紀念音樂會

紐約幼獅青少年管弦樂團 21日周六舉辦方秀蓉老師紀念音樂會

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
圖中失蹤的華裔夫婦於2024年3月在其位於長島北岸的豪宅中離奇失聯。涉案的皇后區女子已就銀行詐欺相關罪名認罪。(圖由NYPD提供)

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

2026-03-19 15:11
紐約華婦遭遇殺豬盤被騙11萬元，到亞總會求救。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華婦深陷殺豬盤 匯出11萬元買房人財兩空

2026-03-18 16:16

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場