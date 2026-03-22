幼獅青少年管弦樂團 追思方秀蓉深耕30年

觀眾於法拉盛台灣會館出席紐約幼獅青少年管弦樂團紀念音樂會，現場座無虛席。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團(CYCNY)21日在法拉盛台灣會館舉辦「方秀蓉老師紀念音樂會」，吸引數百名僑界人士與家長到場。音樂會以多首古典與流行曲目，追思這位帶領樂團近30年的藝術總監，也展現團員持續傳承其音樂教育理念的決心。

方秀蓉自1998年接任藝術總監以來，長期投入青少年音樂教育，不僅建立每年聖誕音樂會及林肯中心年度演出的傳統，也帶領樂團赴美國各地及海外巡演，培養眾多音樂人才。

今年1月辭世後，樂團特別舉辦紀念音樂會，用音樂向這位長年耕耘的教育者致敬。

行政總監張俊生受訪表示，方秀蓉對樂團的付出難以用表面成果衡量，「她就像身邊熟悉的長輩，平常不覺得，但一旦離開，整個樂團都能感受到少了一根支柱」。他說，此次音樂會除了追思，也希望延續她過去的教育理念與方向。

音樂會曲目橫跨古典與流行，包括馬斯卡尼「鄉村騎士」間奏曲、貓音樂劇「Memory」、貝多芬「春」奏鳴曲選段，以及「望春風」、「雨夜花」等亞洲作品，由音樂總監鍾啟仁指揮，40多名青少年團員與指導老師共同演出。

張俊生表示，雖然方秀蓉離世已逾兩個月，但團員與教師每天都還會想到她，彷彿她仍在背後督促大家持續前進。

對於未來發展，他指出樂團方向不會有重大調整，仍將維持既有的年度演出與訓練制度，並持續提供青少年音樂家學習與成長的平台，「我們最重要的功能，是讓年輕人可以發揮所長，也讓對音樂有興趣的孩子有一個可以成長的環境。」

紐約幼獅青少年管弦樂團成立於1996年，為非營利組織，團員年齡介於10至18歲，長年活躍於社區演出與國際交流，成為皇后區重要的青少年音樂團體之一。