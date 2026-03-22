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黃思茵畫展 藝術家對談創作歷程

記者范航瑜╱紐約報導
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畫廊經理Joey Vadapalas(左)表示，畫廊自1947年成立以來，始終致力於為來自歷史上被邊緣化或未受充分重視的社區藝術家提供展出機會。(記者范航瑜╱攝影)
畫廊經理Joey Vadapalas(左)表示，畫廊自1947年成立以來，始終致力於為來自歷史上被邊緣化或未受充分重視的社區藝術家提供展出機會。(記者范航瑜╱攝影)

華裔藝術家黃思茵(Siyan Wong)21日在曼哈頓下東城的Equity Gallery舉辦個人畫展「母親戰士(Mother Warriors)」藝術家對談，向觀眾分享了她從訴訟法庭轉向藝術創作的深刻心路歷程，並宣布接下來將與華埠非營利組織合作，展示底層拾荒者的生存困境。

黃思茵於去年5月從訴訟律師的崗位上退休，在對談中，她表示自己作畫是為了「賦予所見之物發聲的權利」。她坦言，在成為母親之後，她對公平與正義的渴望變得更加強烈，「為了保護我的孩子，並為他們創造一個茁壯成長的空間，我意識到自己需要更加大聲地疾呼」。黃思茵在現場分享了她的創作初衷，「我發現藝術是我表達的方式，而且它甚至比訴訟更具影響力。」

展覽作品主體包括堅尼路(Canal St)上的蔬果攤販、點心車推銷員以及美甲沙龍的女工。黃思茵透露，她認識畫中的大多數女性，並希望觀眾能透過畫布感受到這些勞動者的真實情緒與堅韌。

除了透過畫布發聲，黃思茵也投入社區行動。她在會上宣布，將於今年4、5月間與「Welcome to Chinatown」及「Sure We Can」等組織合作，舉辦一場模擬活動，展示「更好、更大回收法案(Bigger, Better Bottle Bill)」若通過後的社會樣貌。該法案旨在將空瓶回收金從五分提高至十分，並擴大可回收的種類，以此呼籲大眾關注以撿拾空瓶為生的底層拾荒者的生存困境。

展場中最引人注目的是兩幅跨越30年時空的抗議場景畫作，黃思茵向觀眾展示了一幅靈感來自1995年的畫作，當時製衣廠與餐館工人舉著「停止奴工、執行勞工法」的標語走上街頭；而緊鄰的另一幅畫作，則描繪了今年1、2月間，家庭護理員舉著完全相同標語的抗爭畫面。

黃思茵指出，儘管產業重心已從製衣廠轉移至吸納大量移民的家庭護理行業，但勞工被迫進行24小時工作卻無法獲得應有報酬的剝削困境依然存在。

此次提供展覽空間的Equity Gallery同樣扮演了推動平權的重要角色，畫廊經理Joey Vadapalas在會上表示，畫廊自1947年成立以來，始終致力於為來自歷史上被邊緣化或未受充分重視的社區藝術家提供展出機會。

華裔藝術家黃思茵21日在曼哈頓下東城的Equity Gallery舉辦個人畫展「...
華裔藝術家黃思茵21日在曼哈頓下東城的Equity Gallery舉辦個人畫展「母親戰士」藝術家座談會。(記者范航瑜╱攝影)

華裔藝術家黃思茵21日在曼哈頓下東城的Equity Gallery舉辦個人畫展「...
華裔藝術家黃思茵21日在曼哈頓下東城的Equity Gallery舉辦個人畫展「母親戰士」藝術家座談會。(記者范航瑜╱攝影)

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