包餃子聊政治 議員參選人朴永哲文化交流拉近選民距離

韓裔國會議員參選人朴永哲在活動現場示範包餃子步驟，向參與者講解如何填餡與摺皮。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約第六國會選區議員參選人朴永哲(Chuck Park)19日晚在皇后區 艾姆赫斯特舉辦「Dumplings & Dialogue」社區活動，結合包餃子 教學與文化分享，吸引約20名民眾參與，其中約八成為非亞裔 ，現場氣氛輕鬆熱絡。

參與者圍坐長桌，一邊學習包餃子，一邊交流韓國與中國的飲食文化，也有機會與朴永哲面對面對話。

朴永哲表示，舉辦此類活動的初衷，是希望讓更多人了解亞裔文化中「一起做飯」的重要性。「很多人對農曆新年的印象可能停留在遊行，但我們想分享的是另一種文化—家人、朋友一起包餃子、聊天的過程」。

他指出，在亞洲文化中，食物與社群連結密不可分，因此希望透過活動，讓不同族裔的居民也能體驗這樣的文化。

現場不少參與者表示，這是第一次嘗試包餃子，過程雖然手忙腳亂，但相當有趣。隨著餃子陸續出鍋，大家邊吃邊聊，氣氛逐漸熱絡。

主辦方表示，此次活動名額僅30人，採小型聚會形式，希望創造更直接的交流空間。票價為30元，包含材料與餐點，部分參與者也將做好的餃子打包帶回。

朴永哲指出，這類活動也是競選的一部分，希望用更生活化的方式與選民接觸，而非僅透過傳統造勢或募款活動，「政治不一定要在講台上，也可以在餐桌上發生」。

當晚約八成參與者為非亞裔，也讓他感到特別開心，「代表我們真的把文化分享出去了，也讓更多人願意了解亞裔社群」。

隨著選戰升溫，朴永哲表示，未來仍會持續舉辦類似活動，透過文化與日常生活作為切入點，與社區建立連結。

活動現場擺放朴永哲競選文宣、徽章與志工登記表，供民眾了解政見並報名參與競選活動。（記者戴慈慧╱攝影）