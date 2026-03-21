上海同鄉會「旗袍之夜鬧元宵」慶海外商務服務中心成立

美國上海同鄉會在曼哈頓主辦「2026上海旗袍之夜—鬧元宵畫展寫福字活動暨美國上海同鄉會海外商務服務中心成立儀式」。(上海同鄉會提供)

美國上海同鄉會(Shanghai Association in USA)近日在曼哈頓主辦「2026上海旗袍之夜—鬧元宵畫展寫福字活動暨美國上海同鄉會海外商務服務中心成立儀式」，近百位社區領袖、藝術家、企業代表及華人僑胞參加，共同慶祝中華傳統文化，並見證上海與紐約之間文化與商務交流新平台的成立。

當晚，中國駐紐約總領館領事向裕韜、周凱良、美國上海同鄉會會長沈珺、中心理事長陳燕、美中長三角工商總會會長夏善晨、同鄉會常務副會長張淙及舞台總監溫正為美國上海同鄉會海外商務服務中心成立剪綵。

美國上海同鄉會會長沈珺在致辭中表示，上海和紐約都是世界級的國際大都市。雖然相隔萬里，但兩座城市在開放、創新與國際化精神上有許多相似之處。海外商務服務中心的成立將成為連接上海與紐約的重要橋梁。

據了解，美國上海同鄉會海外商務服務中心旨在推動上海與紐約之間的經貿合作與企業交流，未來將重點對接中國國際進口博覽會資源，協助中國企業在美開展市場調研與項目合作，為美國企業進入中國市場提供平台，並組織商務論壇與企業家交流活動，提供法律、合規與文化諮詢，推動科技、文化創意與健康產業合作。

元宵活動則從書畫藝術展覽拉開序幕，現場展出近30幅作品。其中，同鄉會特邀顧問王大宙創作的花馬「花生萬象」曾被中國郵政與上海地鐵選用，成為展覽亮點之一。

同鄉會常務副會長張淙介紹參展藝術家與作品，並與畫家杜鵑、鄭威現場為嘉賓書寫「福」字，晚會文藝節目包括同鄉會腰鼓隊表演「好日子」、北美海米近20位大小朋友合唱央視春晚周深歌曲「吉量」、旗袍舞「夜上海」等。

知名上海歌手林寶亦驚喜現身，為現場嘉賓清唱代表作「上海謠」與「天涯海角覓知音」片段，林寶還提供多件非遺手工旗袍供現場展示。