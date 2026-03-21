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布碌崙共和黨民代 批86街遊民所建案黑箱作業

記者馬璿╱紐約報導
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記者會後，當地警分局突派工作人員致現場搭架鐵柵欄，讓民眾心生擔憂。(記者馬璿╱攝影)
記者會後，當地警分局突派工作人員致現場搭架鐵柵欄，讓民眾心生擔憂。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)多位共和黨民意代表於20日在擬建遊民所的86街舉行記者會，批評當局在缺乏清楚書面通知、公眾說明與社區參與下持續推進計畫，形同黑箱作業。民代除強調反對市府繼續推動該建案外，也表示雖然並未接獲月底將施工的通知，但負責機構卻在反覆致電後也未提供任何說法與回應。

當日中午12時，州參議員陳學理(Steve Chan)表示，近年地鐵暴力事件頻傳，在這樣的背景下，將遊民所設於距離地鐵站僅數十呎的地點恐增加危險，他也為此提出法案「S5554」，欲禁止在地鐵站500呎範圍內興建遊民所，目前該案仍在委員會階段。

而針對近日社區再度傳出項目即將動工的說法，陳學理表示，他目前僅接獲一通未提供動工日期的電話，而非郵件或是書面文件，且其辦公室回撥後也無人接聽、無人回覆語音留言，因此外界流傳「本月立即開工」的說法並不準確。

根據其幕僚劉雅明說法，目前該址在標準上訴委員會(BSA)的案件已獲受理，也在委員會要求後補上所需文件，接下來應將迎來公聽會環節，但日期尚未敲定。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)也出席記者會，她質疑市府以高額公帑向業主租用房間安置住民，形同讓納稅人承擔沉重成本。

州眾議員鄭永佳(Lester Chang)代表趙靖桉、第20學區委員會主席里科托尼(John Ricottone)等人皆出席。

記者會後當地市警分局警員抵達現場架設鐵欄引發居民不安，擔憂2024年開發商私自動工事件重演。但據陳學理辦公室與62分局社區事務官表示，架設圍欄目的為提前為下周同一地點集會做準備，並非圖利或協助開發商。當地警分局通知義工要求撤下平時架設的帳篷，也透露未來恐將進一步禁止民眾擺設椅子在現場駐紮，但未透露該指令從何而來。

南布碌崙(布魯克林)多位共和黨民意代表於20日在擬建遊民所的86街舉行記者會，批...
南布碌崙(布魯克林)多位共和黨民意代表於20日在擬建遊民所的86街舉行記者會，批評市府當局在缺乏清楚書面通知、公眾說明與社區參與下持續推進計畫，形同黑箱作業。(記者馬璿╱攝影)

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