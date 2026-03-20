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法拉盛連環入室竊盜 嫌犯2天闖3戶

記者戴慈慧／紐約報導
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警方公布監視器畫面籲民眾協助緝捕法拉盛連續竊盜嫌犯。（圖由NYPD提供）
警方公布監視器畫面籲民眾協助緝捕法拉盛連續竊盜嫌犯。（圖由NYPD提供）

皇后區法拉盛近日發生連環入室竊盜案，一名嫌犯在短短兩天內接連闖入三處民宅，趁屋主不在時破門行竊，得手現金與珠寶後逃逸。警方已公布監視器畫面，呼籲民眾協助辨識嫌犯。

根據警方消息，案件發生於2月17日至19日之間，地點集中在皇后區北方大道(Northern Boulevard)一帶。嫌犯專門鎖定無人住宅，並於白天時段下手。

首起案件發生在2月17日上午約8時15分，地點位於帕森斯大道(Parsons Boulevard)附近。警方表示，嫌犯強行破壞大門進入屋內，從手提包中取走約200元現金後離開現場。

數小時後，嫌犯又在距離數個街區外的149街再次犯案，以同樣手法破門進入住宅，從書桌內取走約1200元現金，並偷走價值約220元的珠寶。

兩天後的2月19日下午約2時，嫌犯再度鎖定位於大學點點大道(College Point Boulevard)與楓葉大道(Maple Avenue)附近的一處住宅。警方指出，嫌犯同樣強行進入，但觸動警報系統後倉皇從後門逃離，未能得手。不過，嫌犯在屋內活動過程被監視器拍下，成為警方追查的重要線索。

警方表示，三起案件均未造成人員受傷，因為案發時屋內均無人在家。

根據警方描述，嫌犯為一名中等膚色、體型偏壯的男子，作案時身穿卡其色冬季外套、深色長褲，戴藍色洛杉磯道奇隊棒球帽、藍色口罩及黑框眼鏡。

目前嫌犯仍在逃，警方已釋出監視器影像，呼籲知情民眾提供線索。

警方提醒，近期入室竊盜多發生在白天住戶外出時，建議居民加強門窗防護，並安裝警報系統或監視器，以降低遭竊風險。

任何知情人士可撥打800-577-TIPS(8477)，或透過網站提供線索，所有資訊均保密。

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