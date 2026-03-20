推動「垃圾革命」 安德森接掌紐約市清潔局

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)宣布任命公共服務資深官員安德森(Gregory Anderson)擔任市清潔局局長。(市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)宣布，任命公共服務資深官員安德森(Gregory Anderson)出任紐約市「垃圾革命」新領導人。他將擔任市清潔局局長，負責完成全市垃圾收集計畫的推行，包括解決街頭堆積如山的垃圾袋問題，並推行新型垃圾桶試點計畫。

安德森曾在市清潔局任職逾十年、其後轉任州長霍楚(Kathy Hochul)州運營副主任。安德森的任命正值該部門關鍵時刻，市議會去年秋季已將垃圾容器化計畫立法，該計畫在前市長亞當斯 (Eric Adams)任內被稱為「垃圾革命」。議員要求市府在2032年前全面落實該計畫。「垃圾革命」意味著需要設置大型垃圾容器，取代部分路邊停車位，已引發眾多有車市民不滿。

安德森還將負責執行新規，要求所有居民及紐約市大多數企業將廚餘與其他垃圾分開處理。此外，該部門仍需向屋主分發數以千計的帶輪垃圾桶，此前這些垃圾桶的配送曾出現延誤。

曼達尼表示：「作為局長，安德森將延續並推進他曾參與建立的轉型項目，包括垃圾容器化、路邊堆肥以及商業垃圾改革……我期待與他合作，持續推動，為所有紐約人打造更清潔、更健康且更公平的城市。」

根據規定，幾乎所有擁有31個或以上單位的住宅樓宇，須使用大型的「帝國垃圾桶」，目前這些垃圾桶已在曼哈頓與布碌崙(布魯克林)部分地區，由新型側裝垃圾車進行收集。而單位數在九個或以下的樓宇，已被要求使用市府提供的小型垃圾桶，但這些垃圾桶目前仍面臨配送延誤。據提案，至2032年，大多數十戶以上住宅建築將被要求使用固定街邊垃圾箱。擁有10至30戶的建築則可選擇使用固定或可移動垃圾桶。

安德森在2014年至2023年間於市清潔局任職期間多次獲得晉升。他主要在前局長加西亞(Kathryn Garcia)任內服務。安德森將接替現任代理清潔局長羅漢(Javier Lojan)。羅漢2024年接替轉任市警察局局長的蒂池(Jessica Tisch)，擔任清潔局長，蒂池在曼達尼政府下仍續任警察局長。據「The City」報導，羅漢將回任其原職第一副局長。