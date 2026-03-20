大紐約華人教育基金會 參展獲學子熱詢

Apex for Youth舉辦大學教育展，為亞裔高中生提供針對性的大學資訊及獎學金資源。(記者曹馨元╱攝影)

亞裔青年組織「Apex for Youth」19日舉辦大學教育展，為亞裔高中生提供針對性的大學資訊及獎學金資源。首次參加教育展的大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)吸引了不少華裔學子駐足，瞭解為華人社區量身打造的獎學金計畫。

Apex for Youth項目經理Yaya Yuan表示，亞裔長期被貼上「模範少數族裔」(Model Minority)的標籤，這項刻板印象導致紐約地區針對亞裔的高等教育外展資源相對匱乏。本次教育展正是為了填補這一空缺，現場共邀集紐約市大(CUNY)、哥倫比亞大學附屬巴納德學院(Barnard College)等25所學府及15個社區組織參與，吸引逾百名高中生及應屆畢業生前來取經。

作為參展的社區組織之一，大紐約區華人教育基金會會長李德怡(Tina Lee)表示，學生們詢問最多的便是獎學金申請門檻；她說，獎學金根據各項目有不同的申請標準，但均需申請學生在今秋進入大學，有GPA3.5或以上優秀成績證明、一封來自老師、學生顧問等非家人的推薦信及一篇個人陳述。

李德怡提到，往年獎學金約有百餘人申請，最終約有20人能獲得殊榮，而今年基金會特別增設名額，鼓勵符合條件的華裔子弟踴躍投遞，目前的申請通道已在基金會官網開放，網址：greaternychinese.dollarsforscholars.org。

今年四項獎學金包括：11名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；五名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元。

即將於今秋進入紐約市大布碌崙學院(Brooklyn College)的張同學說，此次參與活動最大的收穫是了解到華人教育基金會，並已決定提出獎學金申請。為了協助更多家庭掌握資訊，基金會還計畫於本月27日晚間8時舉辦免費線上講座，主題涵蓋大學申請流程及高效申請獎學金的技巧，有興趣的家長與學生可至tinyurl.com/dfs26-collegeprep登記報名。