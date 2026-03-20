AI進入紐約校園 學生日益依賴

儘管官方規範尚未公布，許多教育工作者早已在課堂上運用各式AI工具，學生也日益依賴這項技術來輔助學業。(美聯社)

紐約市 教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日承諾，市府將於近期發布人工智慧(AI)校園使用政策。儘管官方規範尚未公布，但許多教育工作者早已在課堂上運用各式AI工具，學生也日益依賴這項技術來輔助學業。

智庫蘭德公司(RAND)發布的一項針對12至29歲青少年的調查顯示，約71%的學生曾至少使用過一種AI工具進行寫作輔助、提供靈感或查證資料；67%的受訪學生認為使用AI完成作業有損批判性思考。

缺乏教育局 統一政策的情況下，紐約市各校對AI使用完全由校方或老師決定。在Urban Assembly旗下高中就讀11年級的陳同學表示，學校有明確的AI禁用政策，老師在課堂上反覆強調；不過，這並沒有阻止陳同學大量使用AI完成作業，「我的作業大概60%都是AI做的，近半同學都跟我一樣。」

陳同學坦言，她通常用AI來修飾文章語句、提供靈感、找資料等等「幾乎所有事情。」「我也覺得用AI寫作業不好，確實損害了我對學習內容的掌握。」「但有時候我真的太累了，就想快點把作業做完。」她也指出，儘管學校明確禁用，逃過線上AI探測器卻十分容易；「哪怕被抓到了，也只是有個警告，最壞就是掛掉這項作業，不會有太嚴重的後果。」

布碌崙(布魯克林)日落公園高中(Sunset Park High School)12年級學生張同學則說，該校對AI使用無任何規範，一切全靠學生自覺。而張同學對AI並不狂熱，至多是用AI查找一下語病或搜尋資料，「我不喜歡用AI寫東西，因為它的語調和我太不一樣了。」如果遇上不懂的問題，張同學還是喜歡找老師請教，「老師講的更清楚。」

在皇后區法拉盛一所高中任教人文社科的王老師坦言，現今的教育工作者「不用 AI 就完蛋了。」他指出，校方相關規定並不細緻，靠老師自己摸索出一套與AI共存的方法。從生成課件、設計課堂活動到開發創新的教學法，王老師認為，AI的確為老師省去了不少文書作業，也提供了創新靈感。

然而，這種技術便利卻也不全然正面。王老師說，AI大量介入會削弱學生參與度，部分教師開始推崇回歸傳統的教學方式。他也認為，在AI使用規範的缺席下，更容易造成混亂及教育不平等。

不過他強調，教育的核心始終在於「人與人的互動」。如果技術取代了師生間的情感交流與思想碰撞，教育將失去其最本質的意義。