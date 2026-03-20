我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

AI進入紐約校園 學生日益依賴

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管官方規範尚未公布，許多教育工作者早已在課堂上運用各式AI工具，學生也日益依賴這項技術來輔助學業。(美聯社)
儘管官方規範尚未公布，許多教育工作者早已在課堂上運用各式AI工具，學生也日益依賴這項技術來輔助學業。(美聯社)

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)近日承諾，市府將於近期發布人工智慧(AI)校園使用政策。儘管官方規範尚未公布，但許多教育工作者早已在課堂上運用各式AI工具，學生也日益依賴這項技術來輔助學業。

智庫蘭德公司(RAND)發布的一項針對12至29歲青少年的調查顯示，約71%的學生曾至少使用過一種AI工具進行寫作輔助、提供靈感或查證資料；67%的受訪學生認為使用AI完成作業有損批判性思考。

缺乏教育局統一政策的情況下，紐約市各校對AI使用完全由校方或老師決定。在Urban Assembly旗下高中就讀11年級的陳同學表示，學校有明確的AI禁用政策，老師在課堂上反覆強調；不過，這並沒有阻止陳同學大量使用AI完成作業，「我的作業大概60%都是AI做的，近半同學都跟我一樣。」

陳同學坦言，她通常用AI來修飾文章語句、提供靈感、找資料等等「幾乎所有事情。」「我也覺得用AI寫作業不好，確實損害了我對學習內容的掌握。」「但有時候我真的太累了，就想快點把作業做完。」她也指出，儘管學校明確禁用，逃過線上AI探測器卻十分容易；「哪怕被抓到了，也只是有個警告，最壞就是掛掉這項作業，不會有太嚴重的後果。」

布碌崙(布魯克林)日落公園高中(Sunset Park High School)12年級學生張同學則說，該校對AI使用無任何規範，一切全靠學生自覺。而張同學對AI並不狂熱，至多是用AI查找一下語病或搜尋資料，「我不喜歡用AI寫東西，因為它的語調和我太不一樣了。」如果遇上不懂的問題，張同學還是喜歡找老師請教，「老師講的更清楚。」

在皇后區法拉盛一所高中任教人文社科的王老師坦言，現今的教育工作者「不用 AI 就完蛋了。」他指出，校方相關規定並不細緻，靠老師自己摸索出一套與AI共存的方法。從生成課件、設計課堂活動到開發創新的教學法，王老師認為，AI的確為老師省去了不少文書作業，也提供了創新靈感。

然而，這種技術便利卻也不全然正面。王老師說，AI大量介入會削弱學生參與度，部分教師開始推崇回歸傳統的教學方式。他也認為，在AI使用規範的缺席下，更容易造成混亂及教育不平等。

不過他強調，教育的核心始終在於「人與人的互動」。如果技術取代了師生間的情感交流與思想碰撞，教育將失去其最本質的意義。

世報陪您半世紀

教育局 紐約市

上一則

陳桂女中醫 針灸舒緩花粉過敏 減緩抑鬱焦慮 治療男性前列腺炎

下一則

周末好去處╱惠特尼雙年展、布碌崙大橋公園5K跑
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大學申請何時開始準備？ 成績、活動哪個重要？

大學申請何時開始準備？ 成績、活動哪個重要？
曼哈頓擬首設AI高中 家長質疑程序瑕疵

曼哈頓擬首設AI高中 家長質疑程序瑕疵
AI風潮 西北大學下學年設人工智慧系

AI風潮 西北大學下學年設人工智慧系
培育AI原生世代…立陶宛超前部署 中小學就用「AI老師」上課

培育AI原生世代…立陶宛超前部署 中小學就用「AI老師」上課

熱門新聞

法拉盛民宅發生四級大火，一名傷者被救出。（記者鄭怡嫣╱攝影）

法拉盛民宅大火4死…現場3具遺體 1傷者送醫不治

2026-03-16 20:31
造成華人四死的火災現場，正門已被拆除，空氣中仍瀰漫焦灼氣味，多個部門人員持續進出現場進行調查與取證。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

2026-03-18 07:15
專門研發空中計程車技術的Archer Aviation。(取自Archer Aviation官網)

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

2026-03-15 07:22
皇后區法拉盛16日發生大火，火災約一個半小時後，仍有焦煙從窗口中冒出。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

2026-03-17 10:50
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港