推語言正義 全國首個亞洲語言翻譯合作社成立

亞美聯盟宣布成立全國首個亞洲語言翻譯合作社，為英語能力有限的市民提供高品質翻譯服務，也透過合作社的經營方式，讓翻譯員將語言優勢轉化為專業資產。(記者曹馨元／攝影)

亞美聯盟(Asian American Federation)18日宣布成立全國首個亞洲語言翻譯合作社「United in Speech Co-op NY」。發起人強調，該計畫不僅為英語能力有限的亞裔紐約居民提供高品質翻譯服務，也透過合作社的經營方式讓翻譯員將語言優勢轉化為專業資產，全面振興社區。

數據顯示，紐約市 的亞裔居民中高達43%英語能力有限，而華裔社區中，這一比例更高達58%。「我們社區居民所講的語言，往往不能在政府單位、法庭或醫院中使用」，亞美聯盟行政總監陳文心(Catherine Chen)說，在缺乏翻譯的情況下，成千上萬亞裔市民難以獲得關鍵的公共服務。

身為第一代移民的紐約市議員元在熙(Julie Won)說，英語更為流利的移民孩子往往成為家庭與主流社會的溝通橋梁，她本人在青少年時期便常常需要為父母翻譯各類文件。而曾任律師的市議員黃敏儀(Sandra Ung)及曾在紐約韓裔社區服務中心(KCS)工作過的市議員李琳達(Linda Lee)均透過個人經歷強調，缺乏語言服務給亞裔移民造成了巨大障礙，「但這一服務應是權利而非奢侈品」。

亞美聯盟指出，聯邦政府近來正試圖廢除語言便利的保障，不僅撤銷了多項語言服務要求、推行「獨尊英語」(English-only)政策，同時鼓勵各機構削減被視為「非必要」的翻譯服務；這也使得保護語言權益的合作社更為重要。陳文心說，「當聯邦保障被剝奪時，社區必須自救」。

而翻譯合作社所採用的「勞工所有」模式，也是其一大特色，不僅培訓社區成員成為專業翻譯員，更在培訓期間支付津貼、賦予他們經濟自主權。首批九名成員涵蓋普通話、廣東話、韓語、孟加拉語及阿拉伯語的翻譯服務，專攻法律與醫療兩大高需求領域，未來並計畫進一步擴張。

紐約市首席移民官阿里(Faiza Ali)指出，紐約市有超過180萬人英語能力有限，該合作社挖掘了社區現有的語言專長。來自社區的粵語及國語口譯員葉Rachael表示，經過八個月培訓，她已準備好以專業身分服務社區。

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