華埠劉國樑廣場擴建案 忠烈坊與林則徐雕像保留但移位

華埠劉國樑廣場設計方案確定，華裔軍人忠烈坊和林則徐雕像移位。(EDC提供)

紐約華裔美國退伍軍人會和美國林則徐基金會18日宣布，支持作為州、市府「華埠 通達」(Chinatown Connections)項目一部分的劉國樑廣場(Kimlau Square)重設方案，將華裔軍人忠烈坊和林則徐雕像移位，後者仍將保留在廣場中。

華裔美國退伍軍人會主席黃建中(Kenneth Wong)和幹事梅本立(Gabe Mui)，以及林則徐基金會執行主席陳鍵榕(Kenny Chan)表示，雙方經過多輪會議協商後達成共識，兩個紀念裝置都將保留於劉國樑廣場內。軍人會強調，此舉為維持社區團結並令此重要項目得以推進，但也做出一定「讓步」。

根據主要負責機構市經濟發展局(EDC)，林則徐雕像將遷移至勿街(Mott St.)路口處，背靠花旗銀行(Citi Bank)外側，其正面仍將朝向東百老匯(East Broadway)；華裔軍人忠烈坊亦將朝勿街方向略作位移，為道路重畫騰出空間。

與市府合作的設計公司「Marvel Designs」表示，儘管暫未有具體參數，但將保證忠烈坊四周有足夠的安全活動空間，不會受車流干擾。「Marvel Designs」還指出，忠烈坊與林則徐雕像之間的距離將在約40至50呎之間。

市經濟發展局預計，擴建後的劉國樑廣場面積約為2萬7700平方呎，較改造前的約1萬1250平方呎的空間擴大約2.5倍。未來劉國樑廣場將由市交通局(DOT)管理，並由華埠商業改進區(Chinatown B.I.D.)負責日常清潔和維護。目前劉國樑廣場由市公園局(NYC Parks)管理，並正進行翻修工程，預計7月完工。

兩個組織強調，劉國樑廣場是為紀念華裔美國退伍軍人而設的地標，其尊嚴與完整性必須受到保障，未來不應允許未經授權的活動於廣場內舉行。軍人會表示，未來所有活動都需向市府申請許可，且該會也一向遵循此規定。

黃建中表示，期待已久的忠烈坊翻新工程已經啟動，未來亦可在全新設計的劉國樑廣場舉辦各類紀念活動，感謝市府令紀念退伍軍人的場所得以妥善保存。陳鍵榕也說，樂見雙方達成協議，將林則徐雕像與忠烈坊一同納入擴建後的公共廣場空間。

市交通局局長弗林(Mike Flynn)表示，該重設方案將有助於且林士果(Chatham Square)路口的整體重設，以及未來迎賓牌樓的規畫，有助打造更安全、更具活力的華埠社區。

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