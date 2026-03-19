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紐約台山聯誼會新春聯歡晚會 數百人歡聚一堂

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約台山聯誼會舉行新春聯歡晚會。(活動主辦方提供)
紐約台山聯誼會舉行新春聯歡晚會。(活動主辦方提供)

紐約台山聯誼會日前在布碌崙(布魯克林)8大道華社舉行新春聯歡晚會。台山鄉親、當地民代、中國駐紐約總領館官員和各界嘉賓數百人歡聚一堂，共慶新春。

當天的聯歡晚會從熱鬧的醒獅舞蹈和採青開始，隨後紐約台山聯誼會各位負責人、中國駐紐約總領館副總領事孫麗萍、領僑處主任潘焱以及眾演員和財神爺共唱「恭喜發財」，祝福大家新春大吉大利。當晚的文藝演出精采紛呈，包括舞蹈、獨唱和二重唱等，台山聯誼會常務副會長江國驊獨唱的「我是台山人」引起了在座台山鄉親的強烈共鳴。

會長陳永錦致辭時，感謝各界人士過去一年對該會各項工作的熱心參與和鼎力相助。他說，正是因為大家團結一心，台山鄉親在紐約這個多元化的大都市裡才能更好地守望相助，共同發展。他希望當晚的歡聚能讓暢敘鄉情，增進友誼，共話未來。

孫麗萍副總領事致辭時稱讚紐約台山聯誼會28年來，一直秉承愛國愛鄉、聯誼鄉親、服務僑胞的宗旨，熱心社會公益，維護華人合法權益，促進華人社區繁榮，與此同時積極參與祖籍國和家鄉的建設，推動中美關係發展，促進兩國交流與合作。

州參議員陳學理、州眾議員鄭永佳、市議員莊文怡代表伍溢文等人出席了這次晚會，並向台山聯誼會送上褒獎狀，感謝該會在服務社區和僑胞上所做的貢獻。

紐約台山聯誼會舉行新春聯歡晚會。(活動主辦方提供)
紐約台山聯誼會舉行新春聯歡晚會。(活動主辦方提供)

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