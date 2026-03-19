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市長報告：紐約移民逾300萬 占總人口近38% 收入落差大

記者范航瑜／紐約報導
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市長移民事務辦公室(MOIA)發布「2025年紐約市移民人口與辦公室倡議報告」。圖為市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日在市政廳參加開齋飯(Iftar)。開齋飯是全球穆斯林在齋戒月(Ramadan)期間，每天日落後進食的第一餐。(取自市長辦公室)
市長移民事務辦公室(MOIA)發布「2025年紐約市移民人口與辦公室倡議報告」。圖為市長曼達尼(Zohran Mamdani)10日在市政廳參加開齋飯(Iftar)。開齋飯是全球穆斯林在齋戒月(Ramadan)期間，每天日落後進食的第一餐。(取自市長辦公室)

市長移民事務辦公室(MOIA)近日發布「2025年紐約市移民人口與辦公室倡議報告」。報告顯示，紐約市擁有超過300萬名移民，占全市總人口近38%，儘管與美國本土出生居民的勞動力參與率相近，但在收入、住房條件、教育資源與醫療保障上，兩者仍舊存在著顯著落差。

報告數據顯示，移民群體在為紐約市經濟做出巨大貢獻的同時，自身卻承受著不成比的生活壓力。在收入方面，外國出生的紐約居民家庭收入中位數為4萬5686元，遠低於美國本土出生居民的6萬915元。住房問題同樣嚴峻，高達29%的移民家庭面臨極度租金負擔，花費超過50%的收入用於交租，而本土出生家庭的比率為26%。此外，近9%的移民家庭生活在過度擁擠的環境中，相較之下，本土出生家庭的擁擠比率僅為6%。

醫療與教育資源的落差也十分顯著。高達9%的紐約市移民缺乏醫療保險覆蓋，是本土出生居民的兩倍以上。主要原因包括高昂的私人保險費用、從事缺乏保險福利的弱勢職業，以及聯邦政府對獲取政府補貼選項的限制所致。在教育方面，在語言與成本等多重障礙下，移民群體難以充分參與教育機會，近四分之一的移民學歷低於高中。

負責經濟正義事務的副市長蘇維思(Julie Su)表示，移民對城市經濟與社區活力至關重要，「他們應感到被重視、安全，並能充分參與城市生活。」蘇維思說，市府正推動多項措施，包括保護移民勞工、支持移民企業、擴大機會，並確保所有市民能取得所需資源。

除了經濟壓力，移民群體還面臨著由聯邦政策與職場環境帶來的恐懼與剝削。報告指出，全國範圍內移民執法的升級，導致許多家庭面臨被拆散的風險。許多無證或從事非正式工作的移民勞工，更容易受到雇主的剝削，面臨低薪或不安全的工作環境。由於害怕遭到報復或面臨遣返威脅，許多移民勞工亦不敢舉報這類行為。

移民署辦公室主任阿里(Faiza N. Ali)表示，MOIA未來將聚焦四大方向，包括保護移民權益與正當法律程序、維護「庇護城市」政策、建立協調且可持續的服務體系、降低恐懼並提升公眾信任。完整報告與更多資訊可訪問nyc.gov/immigrants。

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