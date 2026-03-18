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陷財困 康尼島美人魚遊行今年恐停辦

記者顏潔恩／紐約報導
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民眾裝扮成美人魚等海底世界人物的形象參與遊行。(本報檔案照)
民眾裝扮成美人魚等海底世界人物的形象參與遊行。(本報檔案照)

每年夏季深受紐約客和國際旅客喜愛的布碌崙(布魯克林)康尼島美人魚遊行，因主辦方「美國康尼島」(Coney Island USA)陷入財政危機，正面臨今年將停辦的風險；主辦方指出，他們仍需超過6000元的資金才能讓活動繼續舉行。

康尼島美人魚遊行創辦自1983年，至今已成為康尼島夏季的標誌性年度盛會，每年活動期間，參與者會裝扮成各種海洋生物、特別是美人魚形象，與絢爛的花車、樂隊、以及骨董車等一同亮相，沿著Surf大道遊行；從紐約市各區、乃至全世界旅客特意前來觀看的人數，則可達上萬人。

不僅如此，不少參與團體也藉著美人魚遊行這個平台表達環保與地方關注議題，過去，常有人以漁網為服裝材質，呼應海洋保育訊息，也有團體高舉「反對康尼島賭場」標語，呼應近來社區高度關注的賭場開發爭議。

不過，該活動今年恐怕再度面臨停辦的風險，主辦方「美國康尼島」表示，過去一年因通膨生活支出大，目前已難以負擔遊行的開支；主辦方在Instagram貼文上表示，「在經歷嚴冬以及為保護社區免於擬議中的賭場開發案而進行的艱難抗爭後，我們正面臨嚴重的財務危機。如果沒有緊急支援，2026年的美人魚遊行可能無法舉辦。」

「這不只是一場遊行，更是藝術家、家庭與表演者共同組成的文化盛事，是紐約市文化的一部分，給數百萬人帶來歡樂與笑容」，主辦方說道，希望能夠獲得社區的支持，爭取讓第44屆美人魚遊行在2026年繼續登場。

據悉，這項傳統活動過去也曾面臨資金挑戰，主辦方曾於2013年及2017年透過募款成功讓遊行得以繼續舉辦。

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