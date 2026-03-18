紐約新美術館擴建6萬平方呎 25日重新開幕 周末免費入場

紐約市最具指標性的當代藝術機構之一「新美術館」(New Museum)在歷經兩年施工擴建後，即將以更大規模重新開放。(取材自官網)

紐約市 最具指標性的當代藝術機構之一「新美術館」(New Museum)在歷經兩年施工擴建後，即將以更大規模重新開放。該館不僅將於21日揭幕新增的6萬平方呎空間，亦將推出數檔展覽，開幕周末兩日將全面開放所有訪客免費入場。

新美術館自2024年關閉進行擴建工程後，這座以突破界線著稱的文化地標將於本月稍晚重新迎接公眾，紐約市民與遊客都可在開幕期間免費參觀，一睹新貌。

本月21日，新美術館將揭幕其擴增近一倍的6萬平方呎全新空間，新建築與原有由日本建築事務所SANAA設計、外觀宛如堆疊盒子的標誌性建築相互呼應，兩者無縫銜接，為當代藝術創作提供更為寬廣的舞台。

為慶祝擴建落成，美術館將同步推出大型展覽「新人類：未來的記憶」(New Humans: Memories of the Future)。該展覽將遍布整個擴建後的美術館空間，呈現科技、生物與人類經驗之間交會的主題。除了輪替展廳中的作品外，館方亦委託創作多件大型藝術裝置，設置於館內與建築周邊，作為街景中的長期公共藝術。

此外，亦有藝術家Sarah Lucas特展VENUS VICTORIA、Tschabalala Self的新作品Art Lovers，以及Klára Hosnedlová初次與新美術館合作的作品Atrium Stair，都會於21日同步開幕。

為慶祝擴建完成，新美術館將於2026年3月21日至22日舉辦開幕周末活動，所有訪客皆可免費入場。

數十年來，新美術館始終秉持「新藝術、新思想」（New Art, New Ideas）的理念。隨著展覽空間大幅增加，該館未來將能舉辦更大規模的藝術裝置與展覽，為曼哈頓 核心地帶的實驗性當代藝術提供更重要的展示平台。