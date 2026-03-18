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青少年環媒計畫…全球徵件「水的故事」邀台青年走向國際

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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靈鷲山愛與和平地球家攜手紐約大學合作推出青少年影展，以「水的故事」為主題向全球徵件。(主辦方提供)
靈鷲山愛與和平地球家攜手紐約大學合作推出青少年影展，以「水的故事」為主題向全球徵件。(主辦方提供)

靈鷲山愛與和平地球家(GFLP)宣布，開展已達五年的青少年環保媒體教育計畫，將於今年擴大規模，攜手紐約大學，合作推出青少年影展，以「水的故事」為主題向全球徵件，讓不同文化背景下對水的記憶、情感與關懷，交織成一幅跨越地域與世代的環境敘事圖像。主辦單位也期盼台灣的年輕人能透過這個機會，一起以影片為環境發聲，走上國際舞台。

青少年環保媒體教育計畫「氣候！影像！行動！Climate! Film! Action！」致力於以影像與故事為媒介，培力Z世代為主並推廣環保理念。今年入選紐約市政府「Youth Action 50（YA50）」成員，成為全市重點培力的50個公共行動組織之一。

計畫團隊表示，本次與紐約大學合作推出實體影展，得獎作品將於紐約公開播映。影展將設立「最佳影片」、「最佳創意」與「最有影響力」三大獎項，肯定作品在整體敘事完整度、創新表現手法與啟動環保關注的動力。

據悉，「水的故事」環保影片徵件作品強調作品的原創性與真實感受，而非技術能力，期盼發掘青少年的原音，而非專業攝影或剪接後製的修飾。主辦單位希望影片除有動人的水故事，也具有社會運動的能量。

除徵集作品外，此次徵件活動也提供創作支持。本月27日設工作室開放日，歡迎參賽者攜帶作品至靈鷲山紐約禪空間，與該計畫的工作群體交流討論。實體交流外，線上回饋機制也同步開放。

目前全球徵件已展開，14至26歲青年，拍攝五分鐘以內的短片，可在4月10日前報名。無論是紀錄片、實驗影像、公益短片、動畫或詩意創作，只要與「水」相關、來自創作者的真實視角，都可報名參與。聯絡郵件：[email protected]，報名與活動詳情可見：https://filmfreeway.com/water-stories。

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