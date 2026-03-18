華策會辦「圓周率日」集會 呼籲州府重視糧食安全保障

華策會舉辦「圓周率日」倡議集會，呼籲州府和州議會加大對低收入家庭的食品安全保障投入。(華策會提供)

紐約最大的華人社會服務機構華人策劃協會(CPC，簡稱華策會)日前舉辦「圓周率日」(Pi Day)倡議集會，呼籲州議會通過「保護、投資與擴展食品安全」提案包(Protect, Invest, and Expand (PIE) Food Security)，呼籲州府在預算案中將保障低收入家庭食品供給列為優先考慮事項。

保護、投資與擴展食品安全」提案包主要包括兩項州議會提案，分別旨在普及福利卡(EBT)電子化以及為糧食券(SNAP)盜竊受害者提供補償金。華策會指出，鑑於聯邦補助削減，紐約州 必須獨立承擔起更多保障責任，並推出與聯邦福利相互平行的州級營養補助計畫。華策會因而呼籲州府撥款850萬元支持營養推廣與教育計畫(Nutrition Outreach and Education Program)、撥款600萬元支持「紐約州食品補貼倍增」計畫(Double Up Food Bucks New York)，同時向飢餓預防與營養援助計畫(Hunger Prevention and Nutrition Assistance Program)和「餵養紐約」計畫(Nourish New York)分別撥款7500萬元。

此外，華策會還呼籲州議會通過旨在將糧食券最低福利額度提高至100元的提案，州府投資2億4400萬元以保障移民家庭的食品援助，以彌補聯邦福利削減的空缺。

華策會執行長何永康(Wayne Ho)表示，確保每個人餐桌上有足夠的食物是一切的基礎，而為了保障沒有一個人被社會安全網體系遺漏，政府必須對關鍵福利項目投入充足的資金，並資助包括華策會在內的一線社區服務機構。參加集會的還包括華人社區成員以及參與提案的州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)和米塔耶斯(Marcela Mitaynes)等。