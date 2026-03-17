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M痘一型分支紐約市出現首例 衛生局：大規模感染風險仍小

記者許君達／紐約報導
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紐約市報告首例M痘一型分支病例，當局稱目前沒有本地傳播跡象，且有能有效預防該病毒的成熟疫苗。圖為M痘感染者出現皮疹症狀。(美聯社)
紐約市報告首例M痘一型分支病例，當局稱目前沒有本地傳播跡象，且有能有效預防該病毒的成熟疫苗。圖為M痘感染者出現皮疹症狀。(美聯社)

市衛生局16日通報，紐約市內發現首個M痘一型分支(Mpox Clade I)病例。當局表示，目前尚未發現這種病毒在本地傳播的跡象，大規模感染的風險很低。

M痘一型分支亦被稱為「中非分支」，是M痘病毒的兩大主要分支之一。根據世衛組織(WTO)定義，M痘常見症狀是皮疹或黏膜病變，引起發燒、頭痛、肌肉痛、乏力和淋巴結腫大等，發病時間通常持續二至四周。M痘的傳播方式主要為接觸傳染，與患病的人、動物或受到病毒汙染的材料接觸都有可能感染。與2022年全球爆發的M痘二型分支相比，一型分支具有高致死率和較強的傳染性。

根據通報內容，紐約的病例近期曾有歐洲旅行史，回美後出現症狀，目前正隔離醫治。這名病人是全美發現的第12例M痘一型分支感染者。市衛生局說，現有的JYNNEOS疫苗能有效預防M痘病毒，高危易感人群應盡快接種兩劑疫苗。基於該種病毒的傳播特性，存在男性同性性行為以及部分自我認同偏向男性的性少數人群，以及計畫前往M痘一型分支病毒正在傳播的國家且會與當地伴侶發生性行為者，有必要向醫療機構尋求更詳細的資訊。

高風險人群如果近期曾與感染者接觸，須盡快接種疫苗，在接觸14日內接種疫苗仍然有效。如有出現類似症狀，應向醫療機構報告並進行實驗室檢測。

紐約市2022年曾爆發過M痘二型分支疫情，此後一直未完全平息。2025年全年，紐約市共報告398個M痘二型分支病例；2026年截至3月10日，共報告45例。本次發現的一型分支病例，最早於2024年在美國出現，但感染者多有過東部和中部非洲旅行史，僅在2025年由加州報告過一例本地傳播的案例。

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