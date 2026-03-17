紐約生存手冊／防囤積 紐約州居民買汽油限量

在紐約州，購買和存放汽油都有限量。(美聯社)

中東地區戰爭衝擊下，汽油價 格持續飆升。截至16日上午，美國汽車協會(AAA)表示，全美平均油價為每加侖3.72元，紐約州 普通汽油的平均價格為每加侖3.62元，比過去一周上漲了20多美分，比一個月前同期的價格高出60多美分。

面對不斷上漲的油價，駕車人在加油站時刻感受到沉重的壓力和負擔。那麼，顧客是否能在油價大幅上升前，給自己囤積一些汽油呢？答案是否定的。在紐約州購買汽油和存放汽油都有限量。

根據紐約州交通廳的規定，顧客最多一次只能加滿四個五加侖的便攜式油桶，也就是說，在給汽車加滿油之後，最多還可以用油桶購買20加侖汽油。州交通廳稱，「汽油只能裝在經批准的五加侖便攜式油桶中運輸，每輛車限用四個油桶」。貨車油箱的汽油容量不得超過150加侖。

州交通廳還補充說，「燃料運輸必須使用容量不超過五加侖的便攜式油桶或貨車油箱。所有容器都必須貼有正確的標籤」，絕對不能將汽油注入牛奶罐或玻璃瓶等其他容器。為了保證安全，汽油在運輸時必須放置穩固，不得放在後車廂等密閉高溫的空間內。

另外，根據紐約州消防法規與紐約市 的地方法規，在典型的單戶住宅中，存放的汽油通常限制在25加侖以內。也就是說，就算你可以多次用油桶去買汽油，家庭存放量也是有限制的。在家裡，汽油必須存放在經聯邦交通部或相關認證機構核准的紅色密封容器。