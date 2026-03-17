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助申請大學 大紐約區華人教育基金會多場講座陸續登場

記者曹馨元／紐約報導
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大紐約區華人教育基金會將於本月27日舉辦一場免費的大學申請準備線上工作坊，所有高中生均歡迎參加。(基金會提供)
大紐約區華人教育基金會將於本月27日舉辦一場免費的大學申請準備線上工作坊，所有高中生均歡迎參加。(基金會提供)

隨著大學申請季腳步臨近，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將於近期舉辦多場線下與線上活動，針對獎學金申請、入學準備及經濟援助等議題提供專業指導，幫助華裔學子在激烈的競爭中脫穎而出。

作為全美首個專為華裔學生而設的基金會，大紐約區華人教育基金會自2004年成立以來已集結社區與企業，為超過200名優秀學生籌措就學經費。2026年度獎學金申請現已開放，為今秋進入大學的12年級生提供四項、共22個名額的獎學金，金額從4000元至1萬元不等。

為幫助學子申請，19日(周四)下午2時至4時30分，該基金會將參與在曼哈頓舉行的「APEX青少年大學教育展」(APEX for Youth College Fair)。屆時，工作人員將於華埠企李士提街(Chrystie St)195號200單元設攤，解答學生與家長關於獎學金申請門檻、程序及各項教育計畫的疑問。

24日(周二)下午3時，大紐約區華人教育基金會會長李德怡(Tina Lee)將在皇后區法拉盛角聲福音廣場舉行專題講座，解析學子應如何優化履歷、在申請中脫穎而出。該講座地址為法拉盛緬街(Main St.)42-35號二樓；無法親臨現場的人士，可透過角聲官網「live.cchc.org」收看直播或回放。

此外，該基金會也將於27日(周五)晚8時舉辦一場免費的大學申請準備線上工作坊，由資深升學導師與往屆獎學金得主共同主持。學生不僅有機會理解如何把握申請時間線，更將學到怎樣撰寫具說服力的個人申請文書及爭取強而有力的推薦信。屆時將有在校生與獎學金得主進行即時問答，透過「過來人」的經驗分享，全方位協助學子自信邁向理想大學。工作坊可在以下連結掃碼登記報名參加：tinyurl.com/dfs26-collegeprep；也可登錄以下網址報名：https://www.eventbrite.com/e/college-prep-workshop-tickets-1982736760023?aff=counselor

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