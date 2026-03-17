守護學童安全 曼達尼推學校周圍慢行「限速15哩」

現場有不少車禍受害家庭到場支持市長曼達尼的限速措施。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)與市交通局局長佛林(Mike Flynn)16日宣布，為保證學童安全，將在曼達尼首個任期結束前，於全市所有合規學校周邊，設立時速15哩的「校園慢行區」，這也是自「薩米法案」(Sammy's Law)通過以來，紐約市最大規模的一次限速措施擴展。市交通局表示，2026年將新增約800處新限速區，使全市校園慢行區總數在年底前達到近1300處。

紐約市長曼達尼16日宣布，為保證學童安全，將在全市所有合規學校周邊，設立時速15哩的「校園慢行區」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

曼達尼當日在皇后區 法拉盛國際高中宣布新政，市交通局也於同日，在法拉盛巴克萊大道(Barclay Ave.)至三福大道(Sanford Ave.)間的147街，設置了新的15哩校園慢行區及交通標誌。

「減速能挽救生命，」曼達尼表示，降低車速是回應車禍受害家庭的呼聲，市府將運用包括立法、交通工程與宣導在內的各種手段，提升街道安全，保障學生與居民的出行環境。

交通局局長佛林則指出，超速仍是紐約市交通死亡事故的主因，即便小幅降低車速，也可能在事故中決定生死差異。根據市府數據，行人遭時速25哩車輛撞擊時，重傷風險是時速15哩事故的三倍以上。

紐約市長曼達尼16日宣布，為保證學童安全，將在全市所有合規學校周邊，設立時速15哩的「校園慢行區」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市長曼達尼16日在皇后區法拉盛國際高中宣布新政，市交通局也於同日在147街設置了新的15哩校園慢行區及交通標誌。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市府指出，在曼達尼首個任期結束前，將逐步把時速15哩校園慢行區，擴展至全市五大區所有符合條件的約2300個校址，這些地點涵蓋全市約3200所學校，部分校園為共址設施。具體推動順序，將依據交通安全數據與既有街道改善工程來評估。

在今年，市交通局將把約700處原限速20哩的校園慢行區進一步降至15哩，並在約100處原限速25哩的校址新增慢行區。政策推行前，市府將依法向各地社區委員會提供60天通知與公眾意見徵詢的環節。

現場也有不少車禍受害家庭到場支持這項措施。廖熙佩和譚佩恩夫婦表示，在2013年10月6日，他們當時年僅三歲的女兒廖怡君，與奶奶在法拉盛緬街與櫻桃大道(Cherry Avenue)東北角過馬路時，被一輛汽車撞死。他們希望能夠改變駕駛文化，提升社區的安全，確保孩子、家長、老師都能安全地去學校。

現場有不少車禍受害家庭到場支持這項措施。圖為曼達尼慰問廖怡君父母。(記者鄭怡嫣╱攝影)