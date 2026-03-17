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華醫陳凱文 入榜少數族裔醫療領袖40傑

記者許君達／紐約報導
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紐約華裔青年醫師陳凱文(Kevin Chen)入選「40名40歲以下少數族裔醫療行業領袖」榜單。(紐約市公立醫院系統提供)
紐約華裔青年醫師陳凱文(Kevin Chen)入選「40名40歲以下少數族裔醫療行業領袖」榜單。(紐約市公立醫院系統提供)

醫療衛生行業倡導機構國家少數族裔品質論壇(National Minority Quality Forum, NMQF)16日公布2025年度「40名40歲以下少數族裔醫療行業領袖」(40 Under 40 Leaders in Minority Health)榜單，任職於紐約市公立醫院(NYC Health + Hospitals)系統的華裔醫師陳凱文(Kevin Chen，音譯)榜上有名。

陳凱文畢業於羅格斯大學新澤西醫學院，在耶魯大學內科初級照護計畫完成駐院醫師培訓，獲醫學博士(MD)和健康科學碩士(MHS)學位，現任紐約市哥譚健康坎伯蘭分院(Gotham Health, Cumberland)的執業初級保健醫師兼臨床服務與公共健康辦公室助理副總裁、紐約大學格羅斯曼醫學院(New York University Grossman School of Medicine)臨床助理教授。此前，他還曾在耶魯大學醫學院和康州退伍軍人醫療系統內擔任學者研究員和臨床講師，以及3M健康資訊系統3M Health Information Systems和健保機構Anthem/CareMore。

陳凱文在市公立醫院系統內領導「門診照護創新實驗室」(Ambulatory Care Innovation Lab)，旨在探索門診服務的全新模式，以便提升紐約市公立醫院的品質、觸及率、照護體驗和永續性。他所領導的團隊除了專注於醫療服務外，也橫跨多個前沿領域，包括數位健康、人工智慧、跨專業照護、特殊族群照護以及生活方式醫學等。

國家少數族裔品質論壇成立於1998年，旨在倡導向弱勢群體提供高品質的普適性醫療健康服務，以減少病患在就醫過程中的致殘和死亡風險。該機構每年評選40名年齡不到40歲的少數族裔青年業者領袖，獲選者包括臨床醫師、倡議人士、科研人員和政策制定者，且他們的工作內容都與推動醫療保健領域的重大變革有關。陳凱文表示，獲獎並非一人之功，而是團隊成員和社區夥伴的集體努力，他們共同致力建設一個健康保健服務公平性得到提升的社區。

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