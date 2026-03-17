10年新高 紐約貧窮率飆至26% 是全美平均2倍

「紐約市貧困與弱勢現狀」指2024年紐約市貧困人口數量創下十多年來的最高紀錄，全市貧困率高達全國平均水平的兩倍。(記者曹馨元／攝影)

紐約市 最大扶貧組織羅賓漢基金會(Robin Hood)與哥倫比亞大學(Columbia University)16日發布「紐約市貧困與弱勢現狀」報告，指2024年紐約市貧困人口數量創下該報告追蹤十多年來的最高紀錄，全市貧困率攀升至26%，高達全國平均水平的兩倍。

報告指出，全市目前有220萬人生活在貧困線以下，其中包括170萬名成年人及近45萬名兒童。此外，全市約有500萬人，即總人口的約六成，生活在貧困線200%的水平以下；這意味著他們只要遭遇一次經濟重創，就可能立刻陷入貧困。

羅賓漢基金會執行長布瑞(Richard Buery)表示，紐約正處於「貧困懸崖」邊緣。隨著房租、育兒和食品價格不斷上漲，即便有工作的居民也難以糊口，而聯邦政府 此時卻威脅削減關鍵救濟金，將更多人推入絕境。

為此，報告特別關注糧食券 (SNAP)受影響的後果。數據顯示，糧食券每月為紐約市近180萬人提供支援，將領取者的貧困率降低了19%。然而，聯邦法案擬實施更嚴格的工時申報要求、限制領取資格並轉移行政經費負擔。專家據此預測，這將導致2028年至2034年間，每年額外近7萬名的紐約市民陷入貧困。

報告作者耶拉(Christopher Yera)亦反駁「領福利者不工作」的說法，強調54%處工作年齡的糧食券領取者擁有工作或有配偶在職，而85%的在職領取者時薪低於25元，且逾半數領取者患有健康問題或殘疾，生活極其艱難。

面對聯邦福利體系的收縮，報告強烈呼籲州市府應將多項補救措施列為優先要務，如糧食支援、住房救濟，以守護弱勢群體。

醫療保障方面，報告促請當局為可能失去「基本計畫」(Essential Plan)保險的45萬名紐約人提供補助，並向社區衛生中心注資。報告強調，儘管地方政策無法完全填補聯邦資金的缺口，但在聯邦安全網面臨退場的關鍵時刻，這些行動對維持社會穩定具有決定性的作用。