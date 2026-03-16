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王怡芳 宣誓就職皇后區高院法官

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
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王怡芳(右三)在皇后區公所舉行就職典禮。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
王怡芳(右三)在皇后區公所舉行就職典禮。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

服務司法界多年的法官王怡芳(Frances Wang)近日在皇后區公所舉行就職典禮。在去年11月大選高票勝出後，王怡芳在親友、僑領、以及司法界與政界人士見證下披上法袍，宣誓就任皇后區高等法院法官。

王怡芳在典禮上致詞表示，她的父親是一名飛機維修技師，最終移民美國。父母在皇后區從基層工作做起，靠著勤奮與愛為子女奠定基礎。父親的工作在早年也使得他們全家在各國生活，讓她能學習新語言並體驗多元文化。她曾經在新加坡、伊朗、台灣和沙烏地阿拉伯成長，這教會她從多種視角看待世界，明白公平、尊重與同理心是不分國界的普世價值。

在就職演說，王怡芳也特別感謝了林凱倫(Karen Lin)、萬泰妮(Lilian Wan)等諸多司法前輩的提攜，並向聯邦眾議員孟昭文民主黨領袖表示謝意。身為台灣社區的一員，王怡芳也強調，她將秉持父母教導的堅韌與回饋精神，延續過去在檢察官辦公室及刑事法院積累的豐富經驗。最後，她引用大法官金斯伯格的名言「真正的改變，持久的改變，是一步一腳印發生的」，誓言將以同理心與堅定承諾，服務皇后區的人民。

王怡芳出生於新加坡，父母是台灣人。她的法律之旅始於十幾歲，當時，她被法蘭西斯·路易斯高中(Francis Lewis High School)的法律學程錄取。隨後，她在聖若望大學獲得了學士學位。畢業於霍夫斯特拉大學法學院(Hofstra University School of Law)後，她在布朗士地方檢察官辦公室擔任一名檢察官，任職八年。

在2017年，她被任命布朗士高等法院刑事庭的首席法律書記官。2022年，她獲任高等法院代理法官。去年11月大選獲勝後，王怡芳則晉升至皇后區高等法院的五位法官之一，她也是當選的五位民主黨候選人中，擔任法官資歷最深的一位。

國會議員孟昭文、米克斯(Gregory Meeks)、皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、皇后區刑事法院首席法官Edwin Novillo、州高院上訴法庭法官林凱倫、州參議員劉醇逸等致詞。

王怡芳(中)在親友、僑領、以及司法界與政界人士見證下披上法袍，宣誓就任皇后區高等...
王怡芳(中)在親友、僑領、以及司法界與政界人士見證下披上法袍，宣誓就任皇后區高等法院法官。(王怡芳提供)

王怡芳在親友、僑領、以及司法界與政界人士見證下披上法袍，宣誓就任皇后區高等法院法...
王怡芳在親友、僑領、以及司法界與政界人士見證下披上法袍，宣誓就任皇后區高等法院法官。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

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