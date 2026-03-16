專家談大學申請關鍵：重在找到自身定位、以經歷塑造個人故事

不少中產華人家庭關心大學學費與獎學金問題，潘登也分享多項不看家庭收入的獎學金機會，鼓勵家長與學生多加了解。(主辦方提供)

為協助高中學子規畫升大學策略，由華人教育團體「紐約家長」舉辦的「蘋果核計畫」近日邀請升學專家至布碌崙 (布魯克林)，為核心義工學生安排大學申請諮詢活動。專家指出，比起以「申請學校」為目的而零散參與多項義工活動，學生不如專注於自己感興趣的領域投入社區服務，並以「加厚生命經驗」的心態感受過程，藉此打造屬於自己的人生故事。此外，不少中產華人家庭關心大學學費與獎學金問題，專家也分享多項不看家庭收入的獎學金機會，鼓勵家長與學生多加了解。

當日，自2012年起擔任高中升學指導的教育學博士潘登(Deng Sam)到場分享。她表示，近年就業市場與政策環境變化，使大學申請趨勢也出現調整，例如疫情期間熱門的電腦相關科系，近年已有部分學生轉向醫學領域。同時，大學愈發重視跨學科能力，鼓勵學生多元發展。另一方面，提前申請(ED)與常規申請(RD)之間的錄取差距持續擴大，許多學校將一定比例名額保留給提前申請學生，使未參與ED的學生在常規輪次中的競爭更為激烈。因此學生在選校與選科時，必須審慎評估自身條件與學校的適配度，並深入了解各校招生標準，找到最能展現自身優勢的申請策略，即使在校成績不特別突出，也可能出現「低分高錄」的情況。

在申請資料中，過往的社區服務與義工經驗亦占有相當比重。潘登指出，社區參與的價值在於「長期投入」，學生可選擇自己感興趣的團體持續參與，在過程中累積觀察與體驗。紐約家長群創辦人趙愷文也表示，不少家長採取「游擊式」安排，讓孩子每項義工都嘗試一點，但反而難以展現學生長期的成長與能力。

潘登進一步指出，不少學生雖長期從事義工服務，卻在申請文書中未能將經歷轉化為故事或反思，導致這些經驗難以打動招生委員。「有些孩子沒有講故事的心態，也沒有真正用心投入，只是覺得父母說這些活動對申請有幫助。但有做是一回事，重點是要透過這段經歷塑造一個故事。」

在標準化考試可選擇提交或不提交的情況下，整體申請材料的重要性更加提高。潘登表示，頂尖大學通常同時重視實際成果與個人成長，例如擔任校刊主編或獲得官方認可等成果，當然有助申請，但對多數學生而言並不容易取得。更重要的是讓招生官看到學生的興趣、性格與影響力，即使沒有大型獎項，只要能透過活動展現個人成長，同樣可能受到青睞。

至於課外活動規畫，她建議學生優先投入社區服務或校內活動，因為這些經歷較容易累積並形成完整故事；大型競賽結果具有不確定性，可在相關經驗足夠後再嘗試。她舉例，曾有學生在高中時放棄長期投入的花式滑冰，並在申請文書中反思運動文化對女性身體形象的要求，進而延伸對文學與社會議題的興趣，成功展現個人思考與轉變。

不少華人家長也關心升學準備的時間線。潘登指出，若以申請流程而言，許多準備工作在11年級便需開始。例如含金量較高的暑期課程通常在12月開放申請，因此學生在11年級初期就需準備相關資料。競賽多集中在每年1月至3月，學生也應在此期間確定申請學校名單，並利用春假或長周末實地參訪。4月準備AP考試，5月進一步確定申請策略，暑假7至8月則是撰寫申請文書的重要階段。

此外，隨著愈來愈多學校逐步恢復要求SAT成績，學生也應提早準備標準化考試，同時留意不以家庭收入為條件的獎學金機會。Need-based獎學金主要依家庭收入提供補助，而Merit-based則根據學業成績、領導力或特殊表現頒發。潘登指出，部分家庭過於重視學校排名，反而忽略全額或高額獎學金的機會，導致學校與經濟條件不匹配。她建議家長可了解不看收入的Merit-based獎學金，如Bryan Cameron Scholarship、Coca Cola Scholarship與Coolidge Scholarship等，都是中產家庭可參考的方向。

另一方面，不少學生在升學準備過程中承受相當心理壓力，近年亦不斷傳出學子輕生的憾事。潘登表示，學生壓力往往是長期累積的結果，若家長、朋友與顧問能及早察覺並提供支持，將有助於減輕負面影響。不過部分家長對心理健康議題仍較保守，容易忽視孩子的求助訊號。她建議家長以更開放的態度面對孩子的情緒需求，鼓勵溝通與傾聽。「我們通常會建議家長保持更開放的心態，除了關注孩子的負面訊號，也不要一味要求他們去看醫生；當家長信任孩子時，他們往往也會放鬆許多。」