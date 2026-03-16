高中放榜後下一步 教育局專員主講解答

隨著2026年秋季入學的紐約市高中錄取結果揭曉，無數家庭正處於決定升學去向的關鍵時刻。(圖片來自美聯社)

隨著2026年秋季入學的紐約市高中錄取結果揭曉，無數家庭正處於決定升學去向的關鍵時刻。「紐約家長群」日前邀請市教育局 高中招生辦項目經理吳迪盈舉辦線上講座，為家長和學生詳解高中升學流程。

針對家長們最關心的錄取後續流程，吳迪盈指出，目前的八年級學生若收到一項入學安排，系統將會自動為其接受，家長無需額外操作。然而，對於目前在讀的九年級學生，則必須在6月12日之前主動對入學安排給予回覆。此外，若有學生同時收到普通高中與特殊高中的多重錄取，則必須在4月13日的截止日期前作出最終選擇。

在候補名單(Waitlist)的運作機制方面，吳迪盈特別澄清，除了九所特殊高中外，幾乎所有高中課程都設有候補名單。系統會自動將學生列入其申請表中排序高於錄取學校的所有志願名單中，家長亦可透過MySchools平台手動加入任何感興趣且符合資格的課程，且申請數量不設上限。

候補名單為動態排名，會根據學生的優先組別或隨機號碼而改變，家長可定期登錄MySchools查看實時排位 。此外，一旦候補名單釋出錄取名額，家長僅有七天的考慮期來決定接受或拒絕；一旦接受候補錄取，原有的錄取安排將被取代 。

對於志在特殊高中的學子，今年各校的錄取分數也成為討論焦點，其中史岱文森高中以561分居首，最低錄取分數則為布碌崙拉丁高中的495分。若學生的特殊高中考試分數略低於495分，且符合為低收入、臨時住宿或新移民英語學習者的「弱勢學生」條件，亦可能收到探索項目(discovery program)邀請；在完成該項目的提供暑期過渡課程後，學生即可入讀特殊高中。

吳迪盈提醒，候補名單將一直開放至今年9月，學校會在暑期持續滾動錄取；家長若有疑問，應積極聯繫學校輔導員，或致電幫助熱線(718)935-2009。這場原定一小時的講座，因家長提問踴躍而延長至兩個半小時，共吸引了138位家長參與。