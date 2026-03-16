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曼哈頓擬首設AI高中 家長質疑程序瑕疵

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約市教育局(DOE)計畫興建全市首所以人工智慧(AI)與電腦科學為核心的公立高中，卻遭到家長與社區人士強烈反對。圖為示意圖。(美聯社)
紐約市教育局(DOE)計畫興建全市首所以人工智慧(AI)與電腦科學為核心的公立高中，卻遭到家長與社區人士強烈反對。圖為示意圖。(美聯社)

紐約市教育局(DOE)計畫在曼哈頓第二學區興建全市首所以人工智慧(AI)與電腦科學為核心的公立高中，「新世代科技高中」(Next Generation Technology High School)，並計畫於2026年秋季開學。然而，該提案自公布以來卻遭到當地家長與社區人士強烈反對。

新世代科技高中的籌備之所以引起關注，主因在於其背後的企業色彩。曼哈頓高中學區總監拜德曼(Gary Beidleman)透露，谷歌與OpenAI均參與了籌備團隊。

校方計畫採用谷歌開發的AI技能平台(Skills Platform)作為課程基礎，並提供卡內基美隆大學(CMU)的暑期實習機會。然而，教育局尚未公布具體的AI課程指引，引發外界對私有企業介入公共教育、甚至可能影響學生數據安全的擔憂。

而家長對該校倉促的入學程序亦有不滿。市教育局在本月初高中錄取通知發布次日才發布有關該校的提案；在教育政策小組(PEP)尚未投票通過提案的情況下，該校已舉辦三次招生說明會，並計畫於2026年秋季開學。由於目前已錯過高中申請的主流程，該校將如何處理面試或篩選等錄取程序，至今仍未有明確回覆。

根據教育局提案，這所新校將設於百老匯大道26號(26 Broadway)大樓；目前該大樓由三校共用，其中包括「下曼哈頓社區學校」(LMC)。而LMC的家長多年來一直呼籲將該校從初中擴建為6至12年級的一貫制中學，認為直升模式能減輕學生壓力，對特殊教育學生尤為有利；如今教育局斷然在此設立AI高中而非一貫制高中，亦遭家長批評為忽略社區需求。

目前紐約市尚未出台完整的AI校園使用準則。教育政策小組主席福克納(Greg Faulkner)表示，已收到數百封家長反對信，批評該案缺乏社區參與；他亦認為，在不清楚AI將如何介入教學、沒有規則的情況下急於開學，「程序顯然有瑕疵」。

目前全市已有五個社區教育委員會(CEC)通過決議，呼籲暫緩在校園推廣AI。該AI高中提案將於4月14日舉行公聽會，預料屆時將有更多家長到場抗議。

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