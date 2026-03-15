我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖派翠克節遊行將於17日登場，MTA將加開列車。(取自紐約州長辦公室)
聖派翠克節遊行將於17日登場，MTA將加開列車。(取自紐約州長辦公室)

紐約市年度聖派翠克節大遊行(St. Patrick's Day Parade)將於17日(周二)上午11時在曼哈頓舉行，大都會運輸署(MTA)表示，無論是參與遊行還是前往觀賞的民眾，搭乘公共交通仍是最安全、最可靠的方式。

MTA表示，大中央車站(Grand Central Terminal)同時服務大都會北方鐵路(Metro-North Railroad)與長島鐵路(Long Island Rail Road，LIRR)，距離遊行路線僅需步行數分鐘即可抵達；而紐約市地鐵列車在列剋星敦大道線(Lexington Avenue Line)沿線設有多個車站，民眾可依循特別設置的三葉草標誌(shamrock)前往，步行即可到達第五大道(Fifth Avenue)遊行路段。

為應對遊行期間的大量客流，長島鐵路與大都會北方鐵路均將加開列車。MTA指出，大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)讓長島鐵路乘客能比以往更接近遊行起點，從東側鐵路樞紐步行即可抵達。當日長島鐵路將在巴比倫支線(Babylon Branch)增開兩班西行列車，在Ronkonkoma支線增開兩班列車，所有列車均停靠大中央麥迪遜站。

此外，為確保公共安全，長島鐵路與大都會北方鐵路將在17日凌晨5時至18日凌晨5時期間全面禁止在列車及車站內攜帶或飲用酒精飲品。MTA同時提醒，紐約市地鐵系統內一直禁止飲酒及攜帶開封的酒精飲品。

對於市內地鐵，MTA建議民眾搭乘列剋星敦大道線的4、5、6號列車，該線幾乎覆蓋整段遊行路線，車站距離第五大道僅需短距離步行。若需前往第五大道53街，可搭乘地鐵E、F線至5 Av-53 St站；亦可搭乘N、R、W線至Lexington Av-59 St站，或搭乘B、D、F、M線至42 St-Bryant Park站或47-50 Sts-Rockefeller Center站。

MTA提醒，遊行期間，第五大道西側以及第五大道與60街東南角通往N、R、W線5 Av-59 St站的樓梯將暫時關閉，受遊行路線影響，部分紐約市公車路線亦將改道。預計受影響的路線包括M1、M2、M3、M4、M5、M31、M50、M55、M57、M66、M72、M79 SBS、Q32以及多條特快公車線。MTA建議乘客在活動期間持續查看官方網站mta.info，以掌握最新路線調整資訊。

聖派翠克節大遊行自1762年起在紐約舉行，是全球歷史最悠久、規模最大的聖派翠克節遊行活動之一。遊行路線沿第五大道進行，從東44街出發，一直延伸至東79街。每年活動通常吸引約200萬名觀眾與約15萬名遊行隊伍參與。

世報陪您半世紀

MTA 曼哈頓 紐約市

上一則

工會反對單人駕駛 推立法保障地鐵列車長職位

下一則

華裔警日落公園追匪12哩 逮搶電動車2嫌再立功
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區雷哥公園地鐵站驚傳意外 男遭F線列車撞死

皇后區雷哥公園地鐵站驚傳意外 男遭F線列車撞死
曼哈頓地鐵站 男子連推2人落軌 1命危

曼哈頓地鐵站 男子連推2人落軌 1命危
紐約地鐵廁所檢查報告：坐墊、衛生紙常常缺少

紐約地鐵廁所檢查報告：坐墊、衛生紙常常缺少
紐約聖派翠克節將至 今起嚴打酒駕

紐約聖派翠克節將至 今起嚴打酒駕

熱門新聞

經過多年打拚，樂叔叔與徐娟的經濟基礎都不錯，身體狀況尚佳，推動他們走入婚姻的最大因素便是愛情。(圖片由徐娟提供)

七旬初戀 銀髮華人譜黃昏情緣

2026-03-09 02:24
紐約市樓宇局表示，紐約市在1月向非法出租房間的房產業主開出了近40萬元的罰單。圖為皇后區社區，僅為示意圖。(本報檔案照)

非法短租與改建房屋 紐約法拉盛房主被重罰

2026-03-11 15:51
曾經被視為鐵飯碗的文員、翻譯、客服及數據處理崗位，正處於被AI替代的風口浪尖。示意圖。（取自123RF）

紐約客談／時薪漲到30元？這些職位恐不再請人 讓AI取代

2026-03-11 13:36
皇后區地檢處說，警方在皇后區牙買加灣野生動物保護區尋獲了包含頭顱、腿部與手臂在內的阿里的其餘遺骸。(取自谷歌地圖，圖為牙買加灣野生動物保護區)

網戀結緣相差41歲 紐約皇后區74歲翁殺妻碎屍

2026-03-12 21:07
「永發」餐館歇業期間，這座樓下為店面、樓上為住家的商住樓老店門窗緊閉。(谷歌地圖)

紐約上州華人餐館老闆被ICE拘8個月後返家 社區歡迎其重開餐館

2026-03-12 12:44
自稱美食網紅、涉嫌在紐約多家高檔餐廳吃霸王餐的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，因被法院認定精神狀況不適合接受審判，相關刑事指控已被撤銷。(取自Instagram)

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

2026-03-10 13:35

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱