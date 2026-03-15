聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

聖派翠克節遊行將於17日登場，MTA將加開列車。(取自紐約州長辦公室)

紐約市 年度聖派翠克節大遊行(St. Patrick's Day Parade)將於17日(周二)上午11時在曼哈頓 舉行，大都會運輸署(MTA )表示，無論是參與遊行還是前往觀賞的民眾，搭乘公共交通仍是最安全、最可靠的方式。

MTA表示，大中央車站(Grand Central Terminal)同時服務大都會北方鐵路(Metro-North Railroad)與長島鐵路(Long Island Rail Road，LIRR)，距離遊行路線僅需步行數分鐘即可抵達；而紐約市地鐵列車在列剋星敦大道線(Lexington Avenue Line)沿線設有多個車站，民眾可依循特別設置的三葉草標誌(shamrock)前往，步行即可到達第五大道(Fifth Avenue)遊行路段。

為應對遊行期間的大量客流，長島鐵路與大都會北方鐵路均將加開列車。MTA指出，大中央麥迪遜站(Grand Central Madison)讓長島鐵路乘客能比以往更接近遊行起點，從東側鐵路樞紐步行即可抵達。當日長島鐵路將在巴比倫支線(Babylon Branch)增開兩班西行列車，在Ronkonkoma支線增開兩班列車，所有列車均停靠大中央麥迪遜站。

此外，為確保公共安全，長島鐵路與大都會北方鐵路將在17日凌晨5時至18日凌晨5時期間全面禁止在列車及車站內攜帶或飲用酒精飲品。MTA同時提醒，紐約市地鐵系統內一直禁止飲酒及攜帶開封的酒精飲品。

對於市內地鐵，MTA建議民眾搭乘列剋星敦大道線的4、5、6號列車，該線幾乎覆蓋整段遊行路線，車站距離第五大道僅需短距離步行。若需前往第五大道53街，可搭乘地鐵E、F線至5 Av-53 St站；亦可搭乘N、R、W線至Lexington Av-59 St站，或搭乘B、D、F、M線至42 St-Bryant Park站或47-50 Sts-Rockefeller Center站。

MTA提醒，遊行期間，第五大道西側以及第五大道與60街東南角通往N、R、W線5 Av-59 St站的樓梯將暫時關閉，受遊行路線影響，部分紐約市公車路線亦將改道。預計受影響的路線包括M1、M2、M3、M4、M5、M31、M50、M55、M57、M66、M72、M79 SBS、Q32以及多條特快公車線。MTA建議乘客在活動期間持續查看官方網站mta.info，以掌握最新路線調整資訊。

聖派翠克節大遊行自1762年起在紐約舉行，是全球歷史最悠久、規模最大的聖派翠克節遊行活動之一。遊行路線沿第五大道進行，從東44街出發，一直延伸至東79街。每年活動通常吸引約200萬名觀眾與約15萬名遊行隊伍參與。