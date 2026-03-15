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紐約采風╱紐約首辦「藝術電影周」3月20日登場

記者顏潔恩╱紐約報導
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市長媒體與娛樂辦公室將與Art House New York合作，推出紐約市首屆「藝術電影周」。圖為參與此次計畫的獨立電影院之一的Cobble Hill Cinemas。(取自Art House New York官網)
市長媒體與娛樂辦公室將與Art House New York合作，推出紐約市首屆「藝術電影周」。圖為參與此次計畫的獨立電影院之一的Cobble Hill Cinemas。(取自Art House New York官網)

紐約市今年春季將迎來一項全新活動，市長媒體與娛樂辦公室(Mayor's Office of Media and Entertainment)將與Art House New York合作，於20日(周五)至26日(周四)推出紐約市首屆「藝術電影周」(Art House Cinema Week)，屆時全市近30家獨立電影院將提供門票折扣、特別放映以及多項特色活動，並將對特定群體送出限量免費電影票。

除經典電影播映外，部分活動還有導演問答環節、回顧演員Catherine O'Hara的演藝生涯等特別節目，部分影院將提供折扣、會員優惠與免費爆米花；作為活動的開幕福利，紐約市將發放5000張免費電影票給符合資格的市民。

媒體與娛樂辦公室專員Rafael Espinal表示，很榮幸通過此次藝術電影周，讓更多紐約客能夠體驗電影的魅力，同時支持本地電影院。

活動期間，教師、市立大學(CUNY)學生、現役或退伍軍人、身心殘障人士、糧食券福利卡持有人、以及參與Cool Culture計畫的家庭可申請免費電影票。

根據內容，雖然「藝術電影周」的節目主要面向成年觀眾，但仍有部分適合家庭觀賞的電影，例如改編自Roald Dahl作品、由Wes Anderson執導的動畫電影Fantastic Mr. Fox，講述一隻聰明狐狸與農夫鬥智的故事，深受學齡兒童與青少年喜愛。

市府表示，舉辦「藝術電影周」的目的旨在支持紐約的獨立電影院，並鼓勵市民重新回到社區影院觀賞電影。

據悉，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與電影產業也頗有淵源，他的父親Mira Nair是一名導演，曾執導多部探索文化與身分議題的作品，包括Mississippi Masala、Monsoon Wedding、Salaam Bombay!以及The Namesake等。

市府表示，完整的電影播映名單與參與影院資訊將在活動臨近時公布。

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