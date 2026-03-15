法拉盛民代攜霍楚走訪華社 民眾訴苦關稅衝擊生計

霍楚(右二)14日在皇后區民意代表的帶領下，走訪法拉盛華社。(孟昭文辦公室提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)14日在皇后區民意代表、商界領袖的帶領下，走訪皇后區法拉盛商業街，與當地的亞裔商家、顧客和居民交流；其中不少店主提到，川普 總統的關稅政策造成極大的經濟不確定性，並對依賴進口商品的商家帶來嚴重影響，希望政府可以採取行動幫助他們。

當日參與走訪的人包括聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr)、以及商界代表、華人(工商)促進會首席顧問杜彼得、Tom Grech和Dian Yu等人。

孟昭文在走訪後表示，一直聽到本地商家反映，川普的關稅政策在混亂中推出，已嚴重打擊他們的生計，讓許多商家幾乎難以維持營運；當中好多人很不容易熬過新冠疫情，最近才開始逐漸恢復，卻又再度面臨另一場人造的危機，使未來前景不明朗，「商家不知道如何在不把成本轉嫁給顧客、導致客源流失的情況下維持營運。」

霍楚則表示，當日與當地民眾交流，他們提到共和黨人退出的關稅政策對本地人、乃至整個紐約州都帶來破壞性的影響；「這個政策曾被美國最高法院(Supreme Court of the United States)裁定違法，且實際上是從這些每日辛勤工作的中小企業口袋裡奪走資金，商家先後受到疫情重創、通膨打擊，如今又遭遇關稅衝擊，再加上須承受強硬的移民執法行動，非常辛苦」，霍楚說道。