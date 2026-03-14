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紐約市大規模修補坑洞 14日80支工程隊清晨出動

記者范航瑜╱紐約報導
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若車輛因撞上坑洞導致爆胎或輪轂損壞，理論上可以向市府申請賠償，但條件相當嚴格。圖為皇后區街道路面的坑洞。(記者唐典偉╱攝影)
若車輛因撞上坑洞導致爆胎或輪轂損壞，理論上可以向市府申請賠償，但條件相當嚴格。圖為皇后區街道路面的坑洞。(記者唐典偉╱攝影)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日表示，市府將於本周末在展開大規模坑洞修補行動。超過80支市交通局維修隊將於14日清晨6時開始上街作業，爭取在一天內填補數以千計的坑洞。市府呼籲，民眾如發現需要修補的坑洞，可撥打311通報。

曼達尼表示，每年春天來臨，街道開始解凍時，正是坑洞問題的頻發期。今年坑洞數量激增也與嚴寒冬季有關。今冬出現創紀錄降雪與極端低溫，導致路面受損。坑洞季通常出現在春季前後，因氣溫在結冰與融化之間反覆變化，路面材料膨脹與收縮，進而產生裂縫並形成坑洞。

交通局指出，今年年初至今已修補超過5萬個坑洞，其中僅過去一周就修補了1萬個。交通局局長弗林(Mike Flynn)表示，「紐約人經歷了一個艱難的冬季，路面磨損造成的坑洞如今隨處可見，也能切身感受到。因此市交通局的員工近幾周持續加強修補作業，本周末更將透過80支工程隊在五大區展開集中修補」。

平均而言，市府在接到311通報後，大約兩天便會填補坑洞。紐約市是全美少數自營瀝青廠的城市之一。市交通局每年平均填補超過17萬個坑洞，並鋪設超過1150車道哩的路面。然而交通局今年面臨的工作量比以往更繁重。311數據顯示，截至10日，今年已接獲近1萬3000宗坑洞投訴，較去年同期增加36%。其中超過6000宗來自皇后區，其次依序為布碌崙(布魯克林)、史泰登島、曼哈頓及布朗士

若車輛因撞上坑洞導致爆胎或輪轂損壞，理論上可以向市府申請賠償，但條件相當嚴格。根據紐約市法規，只有在市府事先已收到有關該坑洞的書面通報，並在至少15天內未修復的情況下，市府才可能承擔責任，否則多數索賠會被拒絕。此外，車主必須在事故發生後90天內向主計長辦公室提交「索賠通知」(Notice of Claim)，作為日後追討賠償或提起訴訟的前置程序。

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