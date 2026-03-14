「不可言的語言」師生群展 曼哈頓華埠456畫廊亮相

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊即日起舉辦藝術家群展「不可言的語言」。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊即日起舉辦藝術家群展「不可言的語言」。蔡陳林、唐一鳴與陳敏瑜透過各自作品探討了圖像表象與內在意義之間的距離；策展人董君表示，展覽邀請觀眾從不同角度切入，探尋作品表象之下的藝術哲學。

董君說，作品呈現與背後深意總存在縫隙，而觀眾的解讀與藝術家的本意亦產生張力；本次展覽便圍繞這種微妙的錯位對話開展。其中，唐一鳴的作品由強烈色彩與扭曲姿態作為符號，以雷電、速度等具象表達體現「失衡感」，描繪當代社會中個體的孤獨與情緒壓抑。

而相比唐一鳴的外放，陳敏瑜的作品則更有一份「藏於其中」的「不可言」，並透過痕跡與編碼，試圖引發觀眾對語言邊界的思考；她以象形文字般的毛筆小畫串成連貫「語句」，邀請觀眾從不同的角度切入解讀。蔡陳林則將古典藝術訓練與非傳統材料結合，展現在物理形態之下運行的科學經驗與社會意識。

蔡陳林現居費城，擁有清華大學與賓州美術學院碩士學位，曾任賓州州長亞太裔事務諮詢委員；唐一鳴畢業於羅德島設計學院(RISD)，現於紐約發展，專注於探討社會心理結構；陳敏瑜則在北京生活創作，致力於符號語言的開發。陳敏瑜與唐一鳴均為蔡陳林的學生。

蔡陳林說，此次能在456畫廊舉辦群展對他意義非凡。蔡陳林曾於清華大學師從知名畫家陳丹青，而陳丹青在紐約嶄露頭角便是源於456畫廊；「如今，我帶著我的學生來這裡辦展，是一種藝術上的傳承」。

本次展覽將持續至3月27日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]。