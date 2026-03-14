紐約州推針灸納入醫保 傳喜訊

紐約州參議員劉醇逸(左一)、州眾議員金兌錫(左二)與全美針灸執業會(AOAIPA)成員在州議會會面，倡議將針灸納入醫療保險保障。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州 一項要求健康保險涵蓋針灸治療的法案，日前在州參議會保險委員會獲得通過，為法案進一步在州議會審議邁出重要一步。

該法案編號為S5955B/A622C，旨在要求健康保險公司將針灸服務納入保障範圍。法案已先後通過州參議會保險委員會及州眾議會相關委員會，下一步將提交參議會與眾議會全會表決。

法案主要提案人、州參議員Kevin Parker表示，針灸已被證明能有效緩解多種疾病與慢性疼痛，但目前不少紐約居民因保險未涵蓋而難以負擔相關治療。他表示，若法案通過，將有助於讓更多人能夠獲得這項醫療選擇。

皇后區州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員金兌錫(Ron Kim)也支持該法案。兩人表示，針灸在全球已有數千年歷史，在紐約州也愈來愈受到民眾接受，但保險保障仍相對有限。若能納入保險範圍，不僅可讓更多患者受益，也可能減少對鴉片類止痛藥的依賴。

兩位議員指出，推動法案通過委員會是重要進展，未來將繼續爭取更多議員支持，希望最終能讓保險公司正式涵蓋針灸治療。

這項法案也是紐約州近來多項針灸相關立法的一部分。州議會上周剛通過另一項法案，要求針灸師必須完成持續教育課程，以確保專業培訓與服務品質。

支持團體表示，若未來保險能涵蓋針灸治療，不僅可提高醫療可及性，也有助於為患者提供更多治療選擇。