布碌崙欲建電池儲能廠 華社座談會反對聲隆

近日，因能源公司預計在布碌崙(布魯克林)華社興建電池儲能設施計畫引發社區關注。州參議員陳學理與州眾議員鄭永佳12日晚間在第69小學舉辦社區座談會，邀請居民表達自己的聲音。(記者馬璿╱攝影)

能源公司預計在布碌崙 (布魯克林)華社興建電池儲能設施計畫，引發社區關注。紐約州 參議員陳學理(Steve Chan)與州眾議員鄭永佳(Lester Chang)12日晚間在第69小學舉辦社區座談會，邀請居民表達意見。目前該計畫仍在調查階段，負責開發的能源公司也聯繫當地民代，希望了解居民對此的態度。

據介紹，開發商NineDot Energy計畫在9大道64街924號興建一座占地3232平方呎、約5兆瓦的電池儲能設施。該地點位於M1-1工業分區內，依法屬「可直接開發」(as-of-right)項目，周邊為工業與混合用途區域。計畫內容包括一座可在用電高峰時段提供約4900戶家庭四小時電力的電池儲能系統，以及33千瓦的太陽能設備。按規畫，該地點後方一間小型汽車維修廠辦公室將於2026年春季拆除，儲能設施預計於同年夏季動工。

但由於該設施距離多戶住宅僅一街區，距離第69小學與第310小學亦約一個街區，因此引發居民對安全與選址的疑慮。陳學理表示，該計畫最初由開發商主動聯繫其辦公室介紹項目，他得知後決定舉辦社區座談會蒐集居民意見，同時也向愛迪生電力公司(Con Edison)及市樓宇局(DOB)了解相關情況。

陳學理指出，紐約州正推動能源轉型政策，逐步邁向電氣化與清潔能源，但電池儲能設備一旦發生火災撲滅難度極高，消防部門曾指出單一事故可能需4萬至5萬加侖水才能降溫處理。為此，他提出州參議會法案S7710，建議在紐約市 等人口超過百萬的城市中，禁止於住宅或學校500呎內設置相關能源儲存系統，目前該法案仍在審議中。

鄭永佳則表示，他正準備提出配套法案加強規範，將「儲能系統」定義擴大至所有可儲存並輸入電網的電力材料，而不限於鋰電池，以避免未來出現監管漏洞；同時建議將距離限制適用於住宅、學校、教堂及大型公共聚集場所。

當日座談會約有30名居民到場，多數人舉手表達反對立場。兩名民代表示，社區意見將成為後續討論的重要依據。