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法拉盛購物抽獎 滿10元有機會贏得250元

記者戴慈慧╱紐約報導
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皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)推出「Shop and Win」購物抽獎活動，鼓勵民眾到法拉盛商圈消費。主辦方與贊助單位代表在記者會上合影。(記者戴慈慧╱攝影)
皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)推出「Shop and Win」購物抽獎活動，鼓勵民眾到法拉盛商圈消費。主辦方與贊助單位代表在記者會上合影。(記者戴慈慧╱攝影)

為鼓勵民眾到法拉盛市中心消費，皇后區法拉盛商業改進區(Flushing BID)宣布推出「Shop and Win」購物抽獎活動。活動由大都會公園(Metropolitan Park)贊助，將於3月15日至4月15日舉行。民眾只要在法拉盛指定商家購物並上傳收據，即有機會參加抽獎，20名幸運者將各獲得250元禮卡。

主辦方表示，法拉盛市中心擁有多元化的零售商店，包括服飾精品店、珠寶店、玩具店以及各類特色商家，希望透過這項活動吸引更多民眾到社區購物，體驗法拉盛的商業活力。

活動期間，民眾只要在郵遞區號11354或11355的法拉盛商家消費滿10元以上，即可拍下紙本收據照片並傳送至活動專線347-603-3633參加抽獎。每張收據須清楚顯示商店名稱、地址及消費日期，且消費日期必須介於3月15日至4月15日之間。

主辦方表示，每人參加次數不限，提交收據越多，中獎機會也越高。但餐飲店收據不列入活動範圍，超市收據則可參加。參加者須年滿18歲。

除了傳送照片參加抽獎外，民眾也可將收據正本連同姓名與電話，投遞至法拉盛圖書館前的Flushing BID資訊攤位參加活動。

主辦單位表示，活動結束後將隨機抽出20名得獎者，每人可獲得250元Mastercard禮卡。得獎者將於4月23日前透過電話通知，並公布在官方網站與社媒Instagram。

主辦方表示希望民眾在購物的同時，也能藉此活動享受探索法拉盛商圈的樂趣。更多活動資訊可查詢網站：www.welcometoflushing.com。

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