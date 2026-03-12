國際太空站 連線法拉盛圖書館

學生們提出的問題充滿了童趣與求知欲。(記者高雲兒／攝影)

「你們要大聲一點，太空 人" rel="154690">太空人 才能在太空聽到！」皇后公共圖書館(QPL)法拉盛 分館禮堂於11日中午迴盪著震耳欲聾的歡呼聲。約200名來自公立24小學（P.S. 24）的五年級學生聚集於此，透過衛星直播技術，與正身處國際太空站(ISS)的NASA太空人，進行了一場跨越時空的即時對話。

這場活動不僅讓法拉盛的小學生們親眼見證了太空艙內的真實生活，更透過螢幕將遙不可及的科學夢想帶進了社區圖書館，現場氣氛在太空人揮手致意的瞬間達到最高潮。

活動開始前，法拉盛圖書館館長曾陽致詞說，圖書館在過去一年中持續深耕科學、技術、工程與數學(STEM)教育，在各分館舉辦多場太空主題活動，帶領學生探索「微重力」環境下的科學原理。曾陽表示，這場對話的意義不僅在於傳遞知識，更在於激發探索精神，她寄語台下的學生：「保持你們的好奇心，也許有一天，今天坐在這裡聽講的某位同學，就會成為從太空向地球孩子傳授經驗的人。」她也特別感謝第25學區、公立24小學校方以及科技夥伴ISS Above與Arm公司的技術支持，並讚揚市議員黃敏儀對社區教育項目的長期資助。

在互動問答環節，學生們提出的問題充滿了童趣與求知欲。針對孩子們最關心的日常細節，太空人風趣地解釋，在微重力環境中物品極易飄走，連一袋茶包都可能「失蹤兩天」，且為了防止肌肉與骨骼流失，每位太空人每天必須在跑步機或舉重器材上鍛鍊兩個半小時。

談及太空餐食時，太空人展示了國際合作的成果，來自美、日、歐、俄等國的食物讓他們的餐桌極具異國風情，他們並打趣說「糖果在太空中還是一樣甜。」除了生活瑣事，太空人也介紹了目前正進行的前沿科研，包括研究人體在太空中的生理變化，以及利用人工智慧技術輔助醫療檢查等。

活動接近尾聲時，太空人向孩子們展示了從太空俯瞰地球的壯麗景緻，描述那是一幅由深藍海洋、連綿山脈與璀璨城市燈光組成的震撼畫面，而守護這一切的僅是包圍地球的一層薄薄大氣，以此提醒學生愛護地球的重要性。最後，太空人以誠摯的建議勉勵在場學生：「成為太空人的途徑有很多種，關鍵在於找到你真正熱愛的事情並努力做到最好，這就是邁向太空探索的第一步。」這場長約20分鐘的對話在孩子們的掌聲中結束。

