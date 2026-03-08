華策會布碌崙分會 慶新春闖關送好禮

活動設計「護照卡」闖關機制，鼓勵居民走訪現場各攤位，民眾只要完成一定數量的攤位集即可兌換禮品。(記者馬璿╱攝影)

華策會(CPC)聯合多個組織，於7日在布碌崙 (布魯克林)舉辦農曆新年慶祝活動。當日活動不僅有多項文化舞蹈演出，也有多個社區組織於現場發放健康、住房與生活資訊。為增加民眾參與度，活動亦設計成像是園遊會的闖關形式，參與者只要集滿足夠的攤位章，即可換得免費蔬菜、冬季外套等禮品，吸引大量居民共襄盛舉。

當日活動於MADE Bush Terminal舉行，並邀請協辦單位代表如紐約經濟發展公司(New York Economic Development Corporation，NYEDC)資深副總裁布朗(Jennifer Brown)、非營利組織衛施康(Raising Health)創辦人趙軒惟(Hewett Chiu)、Chinatown Records代表等人致詞。隨後，舞獅、傳統舞與街舞等表演也讓現場充滿歡慶氛圍。

華策會布碌崙分會會長梅兆波表示，活動現場發放由GrowNYC提供約400份雞蛋、水果與蔬菜等食品，並由New York Cares捐贈約600件外套與衣物，Brooklyn Book Bodega提供約600本書籍，另有多項生活物資與社區資源同步提供。

他指出，活動設計了「護照卡」闖關機制，鼓勵居民前往現場各攤位，民眾只要完成一定數量的攤位集即可兌換禮品。他表示，這樣的安排能增加互動性，也讓居民更積極主動接觸各項社區服務。

梅兆波說，除糧食與住房壓力外，近來移民政策變動亦讓不少居民感到困惑與不安。華策會設有協助申請公民身分的項目，往年每年約服務200人，今年已增加至約600人，需求顯著上升，顯示社區對移民法律與相關諮詢的需求正在快速成長。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)、政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、市議員莊文怡辦公室代表謝曉瓊與經理伍溢文等出席了當日活動。

