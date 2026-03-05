皇后區長 表揚亞裔社區6傑出人士

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr., 後排中)在皇后區政府大樓舉辦農曆新年慶祝活動，向六位亞裔社區領袖頒發表彰。前排左起為獲獎人：余思亮(Thomas Yu)、Dr. Young Seh Bae、June Jee、Mi Jung You、LoAn Nguyen及曾陽；右起為華策會吳明曉(Mitchel Wu)以及市議員黃友興(Phil Wong)。(記者戴慈慧／攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)4日在皇后區政府大樓舉辦農曆新年慶祝活動，邀請多位民選官員、社區領袖及居民共襄盛舉，並向六位長期服務社區的亞裔人士頒發表彰，肯定他們在社區發展、社會服務及文化推廣方面的貢獻。

今年獲表彰的六位人士包括：亞洲人平等會(Asian Americans for Equality, AAFE)行政總監余思亮(Thomas Yu)、社區共融與發展聯盟(Community Inclusion & Development Alliance, CIDA)創辦人Dr. Young Seh Bae、社區顧問兼志工June Jee、韓裔家庭服務中心副主任Mi Jung You、Mekong NYC董事會共同主席LoAn Nguyen，以及法拉盛皇后區公共圖書館館長曾陽。

理查茲致詞時表示，農曆新年是皇后區一年一度的重要慶典，不僅象徵新的開始，也展現亞裔社區在皇后區的重要地位。他指出，2026年為農曆馬年，在亞洲文化中象徵活力、速度與毅力，而這些精神正體現在皇后區多元移民社群身上。

他說，皇后區之所以充滿活力，正是因為包括亞裔在內的移民社區長期努力、為城市發展作出貢獻。理查茲也提及，紐約目前正面臨近年來最嚴峻的住房危機之一，因此市府已投入超過160億元資金，用於推動可負擔住房與社區發展計畫。他指出，皇后區目前正在威利點(Willets Point)、長島市(Long Island City)及牙買加(Jamaica)等地推動大型開發項目，同時與包括亞平會在內的社區組織合作，增加可負擔住房供應。

新任市議員黃友興(Phil Wong)也在活動中致詞。他表示，皇后區是全美最多元化的行政區之一，而亞裔社區在政治與公共事務中的參與愈發重要，許多亞裔家庭鼓勵子女專注學業與工作，但參與公共事務同樣重要，因為只有更多亞裔參與政治，才能更好地代表社區聲音。

當天活動除了頒獎儀式外，也安排文化表演及餐敘交流，吸引不少社區人士到場。主辦單位表示，希望透過活動凝聚社區力量，同時表揚長期為社區付出的傑出人士。