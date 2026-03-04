ICE逮捕哥大學生 地方官員質疑違法

多位紐約地方官員質疑ICE日前逮捕哥大學生的合法性，並要求公開執法紀錄與監視器資料。(圖片來自路透)

聯邦移民與海關執法局(ICE )探員周前以「尋找失蹤者」為由進入一棟哥倫比亞大學(Columbia University)學生宿舍，逮捕一名該校學生。盡管這位名為阿加耶娃(Ellie Aghayeva)的學生目前已獲釋，但多位紐約地方官員仍質疑ICE行動的合法性，並要求公開執法紀錄與監視器資料。

來自亞塞拜然(Azerbaijan)的阿加耶娃於2月26日早6時30分左右遭ICE探員帶走。目擊者稱，ICE當時透過偽造身分才得以進入校園。哥大 代理校長薛普曼(Claire Shipman)在郵件中亦稱，ICE探員以尋找「失蹤人士」為由取得進入大樓的許可，ICE在逮捕過程中曾稱，他們現在就要帶走學生，「(你們)可以配合，也可以走著瞧」。

據悉，哥大校方持有ICE探員進入校舍並作涉虛假陳述的錄像。對此，曼哈頓 區長霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)、州眾議員拉舍(Micah Lasher)日前集會呼籲校方公開錄像畫面。拉舍表示，公眾有權知道ICE探員存在違法行為，或應負刑事責任。

霍伊曼則要求紐約市警(NYPD)公開警員所配戴的隨身攝影機畫面。當日，警方接獲有關「可疑男子」的報案到場，但在確認對方為ICE專員後隨即離去。霍伊曼質疑，「紐約市警是否與ICE合作？雖然我們希望答案是否定的，但唯有監控錄像能證明一切」。

哥大發言人對此回應稱，雖然感謝官員的聲援，但除非收到法院核發的傳票，否則校方不會違反政策隨意公開監控畫面。

校方重申，聯邦幹員採取欺騙手段進入建築物的行為是「不可接受的」，並已提醒校內員工，執法單位必須出示司法搜索令或傳票，才可進入如宿舍、教室在內的非公共區域。

不過，哥大校方的做法也引起學生不滿。一位曾就讀阿加耶娃所在通識學院(General Studies)的岑同學表示，校方當時未能阻止探員入內已存在過失，持有ICE涉嫌違法的證據不公開更是「兩度失職」。哥大師生已就此展開數度抗議。