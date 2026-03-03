我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

第26學區要求教育局改變「借錢式補助」

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區第26學區範圍內共有24所小學，其中12所在2025財年無法僅靠原本分配到的預算支付教師薪資與日常開支，只能透過「預算上訴」機制申請補助，否則可能出現裁員或削減課程。(本報檔案照)
皇后區第26學區範圍內共有24所小學，其中12所在2025財年無法僅靠原本分配到的預算支付教師薪資與日常開支，只能透過「預算上訴」機制申請補助，否則可能出現裁員或削減課程。(本報檔案照)

涵蓋皇后區貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)等皇后區東北部地區的第26學區社區教育委員會(CEC 26)日前通過決議指出，學區內一半小學長期預算不足，必須年年向市教育局申請額外補助，才能維持正常運作。委員會要求教育局改變目前「先補助、隔年再扣回」的做法，給學校一個穩定的長期解決方案。

根據資料，第26學區共有24所小學，其中12所在2025財年無法僅靠原本分配到的預算支付教師薪資與日常開支，只能透過「預算上訴」機制申請補助，否則可能出現裁員或削減課程。

不過，委員會指出，這筆補助並不是永久增加學校預算，而是被當成「臨時補貼」。學校今年拿到多少，明年預算就會相應減少，相當於補了又被扣回。結果是學校年年出現赤字，只能再次申請補助，形成惡性循環。數據顯示，第26學區這些學校的總預算缺口，從2023年的約340萬元，預計在2026年增加到690萬元，幾年內幾乎翻倍。

至於第26學區為何特別容易出現這種情況，委員會表示，學區內不少學校規模較小，學生人數少，但學校的基本開支並不會因為學生少而減少。12所出現赤字的學校平均學生人數約386人，而其他學校平均約600人。小學校在現行撥款公式下，幾乎把所有經費都用於教師薪資，剩下的錢很難支付輔導老師、行政人員、課後活動或教材費用。

此外，第26學區教師流動率低、資深教師多，平均薪資在全市屬於較高水準。雖然代表教學穩定，但同樣的撥款制度下，也讓學校的預算壓力更大。

委員會還指出，多數學校未獲聯邦主要用於高貧困學校的「第一條款」(Title 1)計畫補助，少了一筆額外資金來源。一旦學校進入預算上訴狀態，教育局通常會凍結部分可自由使用的經費，影響課程與學生服務。

委員會在決議中要求教育局，不要再將這類長期存在的補助視為「臨時資金」，而應將反覆出現的固定缺口正式納入學校基準預算。

世報陪您半世紀

教育局 皇后區 學區

上一則

龍騰盛世，耀目長島！ Belmont Park Village 春節盛典圓滿落幕

下一則

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠

加大、州大申請標準 灣區高中生達標率居冠
皇后區唯一特殊高中遷校 增200學位

皇后區唯一特殊高中遷校 增200學位
貝賽203小學農曆新年匯演圓滿舉行 多元文化綻放校園

貝賽203小學農曆新年匯演圓滿舉行 多元文化綻放校園
3-K與Pre-K 2月27日截止申請

3-K與Pre-K 2月27日截止申請

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套