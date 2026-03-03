第26學區要求教育局改變「借錢式補助」

皇后區第26學區範圍內共有24所小學，其中12所在2025財年無法僅靠原本分配到的預算支付教師薪資與日常開支，只能透過「預算上訴」機制申請補助，否則可能出現裁員或削減課程。(本報檔案照)

涵蓋皇后區 貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)等皇后區東北部地區的第26學區 社區教育委員會(CEC 26)日前通過決議指出，學區內一半小學長期預算不足，必須年年向市教育局 申請額外補助，才能維持正常運作。委員會要求教育局改變目前「先補助、隔年再扣回」的做法，給學校一個穩定的長期解決方案。

根據資料，第26學區共有24所小學，其中12所在2025財年無法僅靠原本分配到的預算支付教師薪資與日常開支，只能透過「預算上訴」機制申請補助，否則可能出現裁員或削減課程。

不過，委員會指出，這筆補助並不是永久增加學校預算，而是被當成「臨時補貼」。學校今年拿到多少，明年預算就會相應減少，相當於補了又被扣回。結果是學校年年出現赤字，只能再次申請補助，形成惡性循環。數據顯示，第26學區這些學校的總預算缺口，從2023年的約340萬元，預計在2026年增加到690萬元，幾年內幾乎翻倍。

至於第26學區為何特別容易出現這種情況，委員會表示，學區內不少學校規模較小，學生人數少，但學校的基本開支並不會因為學生少而減少。12所出現赤字的學校平均學生人數約386人，而其他學校平均約600人。小學校在現行撥款公式下，幾乎把所有經費都用於教師薪資，剩下的錢很難支付輔導老師、行政人員、課後活動或教材費用。

此外，第26學區教師流動率低、資深教師多，平均薪資在全市屬於較高水準。雖然代表教學穩定，但同樣的撥款制度下，也讓學校的預算壓力更大。

委員會還指出，多數學校未獲聯邦主要用於高貧困學校的「第一條款」(Title 1)計畫補助，少了一筆額外資金來源。一旦學校進入預算上訴狀態，教育局通常會凍結部分可自由使用的經費，影響課程與學生服務。

委員會在決議中要求教育局，不要再將這類長期存在的補助視為「臨時資金」，而應將反覆出現的固定缺口正式納入學校基準預算。