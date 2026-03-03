布碌崙華聯會慶馬年新春 氣氛熱烈

布碌崙華聯會慶祝農曆馬年新春。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華人聯合會(UCA)2日在班森賀舉辦2026新春慶典，慶祝農曆馬年到來，吸引民代、警方代表、社區合作夥伴以及該會會員等數百人共慶馬年春節。

此次慶典於當天下午在位於86街2144號的喜薈海鮮酒樓舉行。慶典中的舞獅、財神爺派發紅包和經典粵語歌曲演唱等節目均獲得了在場觀眾的積極參與和熱烈歡迎。

布碌崙華聯會董事長趙錫安(Kyth Trien)說，該會成立23年來，每年都會舉辦農曆新年慶祝活動，與該會會員、社區夥伴及各界人士慶祝共同的文化傳統。他希望通過此次活動回報社區與合作夥伴，也希望通過此次活動團結社區，凝聚人心。

布碌崙華人聯合會會長鄧銘賢說，農曆新年是華人一年中最大的節日，今年的活動吸引了約200人參與。他希望今年的活動為居民帶去節日的歡樂，也預祝大家新年風調雨順，萬事如意。

州參議員陳學理、州眾議員寇頓(William Colton)和鄭永佳、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室助理檢察官吳建宏、政府間事務助理兼東亞裔事務負責人邢文晴、國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)華人助理張耀禹、市議員莊文怡辦公室經理伍溢文、市議員韋娜芙(Inna Vernikov)選民聯絡人周慧珠、市警62分局社區事務警員諾戈爾(Eduard Nogol)以及眾多華社組織代表都參加了賀新春活動，致以農曆新年的祝福，並感謝布碌侖華人聯合會會舉辦此次活動。陳學理、寇頓、鄭永佳、以及伍溢文還為該會頒發了嘉獎狀，以感謝其對社區的貢獻。