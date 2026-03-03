皇后區學委空缺 家長均可申請

皇后區區長理查茲現正接受申請，歡迎家長申請加入第24及第26學區委員會。(本報檔案照)

隨著新學年全面展開，皇后區 區長理查茲(Donovan Richards Jr.)現正接受申請，歡迎有奉獻精神與關心教育事業的皇后區家長，申請加入第24及第26學區 委員會(Community Education Councils)。

第24學委會涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、可樂娜(Corona)、格蘭岱爾(Glendale)、馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、瑞吉屋(Ridgewood)。

第26學委會則包含華人家長眾多的貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)、以及Bay Terrace、Bellerose、Floral Park、Glen Oaks、Oakland Gardens等。

皇后區共有七個學區，每個學區設有一個由12名無薪的支援者成員組成的學區委員會。學委會是紐約市學校治理體系中重要的組成部分，職責包括就教育政策提供諮詢與意見，並向紐約市教育總監以及全市教育政策委員會(Panel for Educational Policy)提出建議。

區長理查茲將分別為第24及第26學區委員會各任命一名具有投票權的成員。學委申請現已開放，採滾動錄取，額滿為止。

理查茲表示，學委會在確保學區領導獲得寶貴意見和建議、提升全區教育成果方面發揮著重要作用。「作為一名十歲公立學校學生的父親，也作為一個擁有數十萬學生的行政區區長，為我們的孩子提供最優質的教育對我而言意義重大。」他鼓勵所有關心兒童教育與充滿熱情的家長踴躍申請加入。

每位學委的任期自任命之日起開始，至2027年6月30日結束。申請人須居住在所服務的學區，或在該學區擁有重要的商業利益，不必須為在校學生家長。其職責包括：參加每月公開會議、走訪學校了解其教育需求、審查學區教育項目並評估其對學生成績的影響、批准學區畫區線、就學區相關問題向教育總監及教育政策委員會提供意見、在舉行聽證會徵求公眾意見後，向教育總監提交學區資本建設計畫。

學委的申請表格為：https://shorturl.at/u27dK。