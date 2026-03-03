我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

皇后區學委空缺 家長均可申請

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區區長理查茲現正接受申請，歡迎家長申請加入第24及第26學區委員會。(本報檔案照)
皇后區區長理查茲現正接受申請，歡迎家長申請加入第24及第26學區委員會。(本報檔案照)

隨著新學年全面展開，皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)現正接受申請，歡迎有奉獻精神與關心教育事業的皇后區家長，申請加入第24及第26學區委員會(Community Education Councils)。

第24學委會涵蓋艾姆赫斯特(Elmhurst)、可樂娜(Corona)、格蘭岱爾(Glendale)、馬斯佩(Maspeth)、中村(Middle Village)、瑞吉屋(Ridgewood)。

第26學委會則包含華人家長眾多的貝賽(Bayside)、新鮮草原(Fresh Meadows)、小頸(Little Neck)、道格拉斯頓(Douglaston)、以及Bay Terrace、Bellerose、Floral Park、Glen Oaks、Oakland Gardens等。

皇后區共有七個學區，每個學區設有一個由12名無薪的支援者成員組成的學區委員會。學委會是紐約市學校治理體系中重要的組成部分，職責包括就教育政策提供諮詢與意見，並向紐約市教育總監以及全市教育政策委員會(Panel for Educational Policy)提出建議。

區長理查茲將分別為第24及第26學區委員會各任命一名具有投票權的成員。學委申請現已開放，採滾動錄取，額滿為止。

理查茲表示，學委會在確保學區領導獲得寶貴意見和建議、提升全區教育成果方面發揮著重要作用。「作為一名十歲公立學校學生的父親，也作為一個擁有數十萬學生的行政區區長，為我們的孩子提供最優質的教育對我而言意義重大。」他鼓勵所有關心兒童教育與充滿熱情的家長踴躍申請加入。

每位學委的任期自任命之日起開始，至2027年6月30日結束。申請人須居住在所服務的學區，或在該學區擁有重要的商業利益，不必須為在校學生家長。其職責包括：參加每月公開會議、走訪學校了解其教育需求、審查學區教育項目並評估其對學生成績的影響、批准學區畫區線、就學區相關問題向教育總監及教育政策委員會提供意見、在舉行聽證會徵求公眾意見後，向教育總監提交學區資本建設計畫。

學委的申請表格為：https://shorturl.at/u27dK。

世報陪您半世紀

皇后區 學區

上一則

龍騰盛世，耀目長島！ Belmont Park Village 春節盛典圓滿落幕

下一則

紐約客談╱提高地產稅 須記取亞當斯教訓
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

皇后區唯一特殊高中遷校 增200學位

皇后區唯一特殊高中遷校 增200學位
貝賽203小學農曆新年匯演圓滿舉行 多元文化綻放校園

貝賽203小學農曆新年匯演圓滿舉行 多元文化綻放校園
莊文怡：語言、區域差距不利進資優班 促市府提改善方案

莊文怡：語言、區域差距不利進資優班 促市府提改善方案
3-K與Pre-K 2月27日截止申請

3-K與Pre-K 2月27日截止申請

熱門新聞

伊朗裔記者兼社運人士阿琳娜嘉德。（美聯社）

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

2026-03-02 11:17
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
電話號碼盜竊者利用商家權限和用戶身分驗證機制上的漏洞，獲取目標號碼的原始帳號(account number)和初始密碼(pin)，即可在用戶不知情的情況下接管該電話號碼。(路透)

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

2026-02-27 07:35
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
雲頂世界即將成為紐約市歷史上首座完整商業賭場，2026年3月底前全面投入營運；圖為雲頂世界公布擴建計畫的模擬圖。新開發區域包括表演場館、飯店、公共綠地與商業空間。(取材自雲頂世界官方Instagram)

紐約首座完整賭場「雲頂世界」3月營運 將供逾萬工作機會

2026-02-25 06:30
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套