衛生局推「一戒就贏」宣傳 鼓勵戒菸

紐約市衛生局24日推出名為「一戒就贏」(You Quit, You Win)的宣傳行動，向吸菸市民介紹可取得的戒菸治療資源。(截自市衛生局公益廣告)

紐約市 衛生局24日推出名為「一戒就贏」(You Quit, You Win)公益宣傳活動，向吸菸市民介紹可取得的戒菸治療資源。準備戒菸的市民可聯絡紐約州戒菸專線(New York State Quitline)或亞裔吸菸者戒菸專線(Asian Smokers’ Quitline)，與戒菸教練通話，並申請免費尼古丁貼片與含片入門套組。

市衛生局局長馬丁(Dr. Alister Martin)表示，吸菸與心臟病、癌症 等多種嚴重疾病相關，停止吸菸可大幅降低風險，呼籲吸菸者善用免費或低成本資源。公益廣告自即日起至3月11日於全市推出，提供英語、中文和西語版本。

活動期間聯絡戒菸專線的市民，可獲雙倍數量的尼古丁貼片與含片。些藥物提供尼古丁，避免香菸煙霧與電子菸 氣溶膠中的有害與致癌化學物質。 尼古丁藥物配合諮詢，可使戒菸成功機率提高一倍。

過去20年間，紐約市成人吸菸率大幅下降，2002年為22%，2020年降至11%，2023年最新數據為8%。 盡管如此，吸菸仍是市主要死亡原因之一，且各族裔間存在持續不平等現象。市衛生局於2023年11月推出「健康紐約市」(HealthyNYC)計畫，透過處理可篩檢癌症等早逝主因，延長市民壽命，目標至2030年將可篩檢癌症減少20%。