衛生局推「一戒就贏」宣傳 鼓勵戒菸

快訊

記者范航瑜╱紐約報導
紐約市衛生局24日推出名為「一戒就贏」(You Quit, You Win)的宣傳行動，向吸菸市民介紹可取得的戒菸治療資源。(截自市衛生局公益廣告)
紐約市衛生局24日推出名為「一戒就贏」(You Quit, You Win)公益宣傳活動，向吸菸市民介紹可取得的戒菸治療資源。準備戒菸的市民可聯絡紐約州戒菸專線(New York State Quitline)或亞裔吸菸者戒菸專線(Asian Smokers’ Quitline)，與戒菸教練通話，並申請免費尼古丁貼片與含片入門套組。

市衛生局局長馬丁(Dr. Alister Martin)表示，吸菸與心臟病、癌症等多種嚴重疾病相關，停止吸菸可大幅降低風險，呼籲吸菸者善用免費或低成本資源。公益廣告自即日起至3月11日於全市推出，提供英語、中文和西語版本。

活動期間聯絡戒菸專線的市民，可獲雙倍數量的尼古丁貼片與含片。些藥物提供尼古丁，避免香菸煙霧與電子菸氣溶膠中的有害與致癌化學物質。 尼古丁藥物配合諮詢，可使戒菸成功機率提高一倍。

過去20年間，紐約市成人吸菸率大幅下降，2002年為22%，2020年降至11%，2023年最新數據為8%。 盡管如此，吸菸仍是市主要死亡原因之一，且各族裔間存在持續不平等現象。市衛生局於2023年11月推出「健康紐約市」(HealthyNYC)計畫，透過處理可篩檢癌症等早逝主因，延長市民壽命，目標至2030年將可篩檢癌症減少20%。

市民可與醫療提供者討論藥物與諮詢選項，多數健康保險包括醫療補助均涵蓋相關服務；亦可透過nyc.gov/healthmap查找在地菸草治療計畫。 準備戒菸者可造訪紐約州戒菸專線網站，或致電866-NY-QUITS(866-697-8487)，申請免費尼古丁藥物入門套組並與戒菸教練通話。偏好中文者可致電800-838-8917，聯絡亞裔吸菸者戒菸專線。針對使用電子菸的青少年，市府亦提供協助，13至17歲市民可透過dropthevape.org登記戒電子菸支援服務。更多資源資訊可瀏覽nyc.gov/nycquits。

紐約市戒菸宣導活動期間聯絡戒菸專線的市民，可獲得雙倍數量的尼古丁貼片與含片。 (截自市衛生局公益廣告)
紐約市戒菸宣導活動公益廣告自本月23日至3月11日於全市透過電視、串流平台及數位廣告推出，提供英語、中文和西語版本。(截自市衛生局公益廣告)

癌症 紐約市 電子菸

