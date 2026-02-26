爭議地標大松果 強化防護重新開放

位於曼哈頓哈德遜廣場的蜂巢狀建築「Vessel」，將於2月27日再度對外開放。(記者范航瑜／攝影)

紐約市 最具爭議的建築地標、位於曼哈頓 哈德遜廣場(Hudson Yards)的蜂巢狀建築「Vessel」，將於2月27日再度對外開放。這座被華人戲稱為「大松果」的高塔，正好趕在冬末初春的旅遊旺季前回歸，準備迎接新一波觀光 人潮。

根據官方消息，這座高150呎的地標將自本周五起，每日上午11時至晚間7時開放。遊客可再次登上建築，遠眺哈德遜河景及曼哈頓西側天際線。目前門票已在官網開賣，而紐約市居民享有專屬福利，即憑身分證預約，可享每周四免費入場，每周也會限量釋出當日的免費門票。

由英國建築師赫斯維克(Thomas Heatherwick)設計的大松果於2019年首度亮相，其閃耀的古銅色外觀極具記憶點。整座建築由154段連通樓梯、2500級台階及80個平台組成，可讓遊客透過交錯的幾何角度，從不同高度觀察城市景觀。

然而，Vessel自開幕以來經歷坎坷，因發生多起墜樓悲劇，該景點曾數度被迫關閉。為應對安全疑慮，管理方重新設計了多次，包括加裝更高的防護欄杆與金屬安全網。

在2024年底短暫的局部開放後，此次全面重開被視為業主在觀光與遊客安全之間試圖取得平衡的嘗試。儘管評論家對其外觀美學評價兩極，但Vessel的受歡迎程度不可否認；自啟用以來，它已吸引數百萬人次造訪。

隨著春季將至、日照時間變長，Vessel的幾何立面與閃耀的反射材質勢必再次成為社群媒體的打卡熱點。而哈德遜廣場周圍花園綠地也與高線公園(High Line)步道相連，料將成為市民與遊客漫步賞春的好去處。