我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

爭議地標大松果 強化防護重新開放

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於曼哈頓哈德遜廣場的蜂巢狀建築「Vessel」，將於2月27日再度對外開放。(記者范航瑜／攝影)
位於曼哈頓哈德遜廣場的蜂巢狀建築「Vessel」，將於2月27日再度對外開放。(記者范航瑜／攝影)

紐約市最具爭議的建築地標、位於曼哈頓哈德遜廣場(Hudson Yards)的蜂巢狀建築「Vessel」，將於2月27日再度對外開放。這座被華人戲稱為「大松果」的高塔，正好趕在冬末初春的旅遊旺季前回歸，準備迎接新一波觀光人潮。

根據官方消息，這座高150呎的地標將自本周五起，每日上午11時至晚間7時開放。遊客可再次登上建築，遠眺哈德遜河景及曼哈頓西側天際線。目前門票已在官網開賣，而紐約市居民享有專屬福利，即憑身分證預約，可享每周四免費入場，每周也會限量釋出當日的免費門票。

由英國建築師赫斯維克(Thomas Heatherwick)設計的大松果於2019年首度亮相，其閃耀的古銅色外觀極具記憶點。整座建築由154段連通樓梯、2500級台階及80個平台組成，可讓遊客透過交錯的幾何角度，從不同高度觀察城市景觀。

然而，Vessel自開幕以來經歷坎坷，因發生多起墜樓悲劇，該景點曾數度被迫關閉。為應對安全疑慮，管理方重新設計了多次，包括加裝更高的防護欄杆與金屬安全網。

在2024年底短暫的局部開放後，此次全面重開被視為業主在觀光與遊客安全之間試圖取得平衡的嘗試。儘管評論家對其外觀美學評價兩極，但Vessel的受歡迎程度不可否認；自啟用以來，它已吸引數百萬人次造訪。

隨著春季將至、日照時間變長，Vessel的幾何立面與閃耀的反射材質勢必再次成為社群媒體的打卡熱點。而哈德遜廣場周圍花園綠地也與高線公園(High Line)步道相連，料將成為市民與遊客漫步賞春的好去處。

世報陪您半世紀

觀光 紐約市 曼哈頓

上一則

免費三歲、四歲班27日截件 曼達尼籲快申請

下一則

美國運通 將在世貿中心二號樓建新總部
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舊金山地標「泛美金字塔」易主 6年內二度出售

舊金山地標「泛美金字塔」易主 6年內二度出售
紐約時裝周 兩岸華人設計師表現亮眼

紐約時裝周 兩岸華人設計師表現亮眼
周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會

周末好去處╱布碌崙博物館新春活動、英國劍舞節、音樂會
戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

戴加多退選 民主黨內無人挑戰霍楚

熱門新聞

紐約市將迎來自2016年以來的大暴雪，預計累積降雪量介於13至17吋，不排除局部地區可達20吋。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

2026-02-21 19:06
22日晚，紐約市降雪量大增，市長宣布晚上9時至次日12時，限制私家車輛出行。（讀者提供）

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

2026-02-22 15:31
華裔指揮教師李梳曈遭遇車禍，不幸離世。(李梳曈個人網站)

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

2026-02-25 13:03
全市過半街道在過去一小時內已至少完成一次清剷，大部分於過去三小時內有過清理。(讀者提供)

史詩級暴風雪癱瘓紐約 布碌崙一夜積雪18吋 長島更嚴重

2026-02-23 12:10
市長曼達尼在公布2027財年預算案時表示，若州府不同意對高收入者與大型企業加稅，市府將把調高地產稅作為「最後手段」，以維持教育、警消與社福等核心市政服務運作。(美聯社)

紐約市地產稅擬漲9.5% 衝擊300萬戶住宅

2026-02-19 07:18
根據氣象預報，本周內紐約地區還可能出現兩次夜間降雪。(記者許君達╱攝影)

舊雪未消新雪又來 紐約未來3日內將再下雪

2026-02-24 14:32

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡