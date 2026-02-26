市府整治法拉盛溪汙水涉不當 皇后區環保團體提告

多個皇后區環保團體近日向皇后區高等法院提告，指控市環境保護局涉以不當方式處理法拉盛溪的汙水。(本報檔案照)

多個皇后區 環保團體近日向皇后區高等法院提告，指控市環境保護局(DEP)涉以不當方式處理法拉盛 溪(Flushing Creek)的汙水，卻未完成必要的環境影響評估，恐對水質及水中生態造成二次傷害，並呼籲在威利點及法拉盛周邊住宅開發持續增加之際，市府應以更全面、透明的程序處理水質問題，確保社區長期環境安全，依法補做環境評估並檢討替代方案。

提告團體包括法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)、Riverkeeper與Save the Sound。訴狀指出，市環保局未就殘留的氯以及消毒的副產物，對法拉盛溪水質、水生環境及周邊空氣品質的影響進行充分分析，違反州「環境品質審查法」(SEQRA)所要求的「嚴格審視」。案件已於本月15日遞交法院。

法拉盛溪位於法拉盛與威利點(Willets Point)之間，最終流入法拉盛灣。數十年來，未經處理的汙水、垃圾及夾帶汙染物的雨水，在暴雨時混流排入水道，導致水質長期惡化。市環保局於2014年提出「法拉盛溪合流式下水道溢流消毒設施計畫」(Flushing Creek Combined Sewer Runoff Disinfection Facilities Project)，擬以氯等化學藥劑消毒後再脫氯，以降低細菌含量。不過在提出的當年，時任市議員顧雅明以及部分團體便曾反對該計畫。

環保團體引述研究指出，氯可能與水中其他物質反應，產生對水生生物有害的副產物。紐約市 立大學教授布蘭科(Brett Branco)表示，相關副產物即使只是微量，亦可能對水生生物造成慢性影響。團體質疑，該計畫僅「去除細菌」，卻未減少原始汙水與垃圾排放，未觸及汙染根源。