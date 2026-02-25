曼達尼任命謝爾曼掌市規畫局 陳怡文續任執行局長

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
陳怡文出生於台北，自2022年起擔任市規畫局執行局長。1997年，她以實習生身分進入該局，歷任多項領導職務，包括曼哈頓區主任。圖為華人交通運輸協會美東北分會辦年度會議與新年晚宴，前排左二為陳怡文。(本報檔案照)
市長曼達尼(Zohran Mamdani)24日宣布，任命謝爾曼(Sideya Sherman)為市規畫委員會(City Planning Commission, CPC)主席兼市規畫局(Department of City Planning, DCP)局長，並續任台裔官員陳怡文(Edith Hsu-Chen)為市規畫局執行局長。安德林(Eric Enderlin)為市住房發展公司(Housing Development Corporation, HDC)總裁。

謝爾曼此前擔任市府首任公平事務官(Chief Equity Officer)兼市長公平與種族正義辦公室(Mayor’s Office of Equity & Racial Justice)局長。她曾在市房屋局(New York City Housing Authority)任職十餘年，也曾於市政藝術協會(Municipal Art Society)等部門主導經濟發展工作，協助社區了解土地使用流程。

陳怡文出生於台北，自2022年起擔任市規畫局執行局長。1997年，她以實習生身分進入該局，歷任多項領導職務，包括曼哈頓區主任。她曾參與推動「同意之城」(City of Yes)分區改革，涵蓋永續發展、經濟成長與住房政策，並主導強化全市商業就業中心。2024年，台北市市長蔣萬安訪問紐約時，首站便造訪市規畫局，當時即由陳怡文接待。

在市規畫局內，謝爾曼與陳怡文將負責監督城市長期發展策略，包括社區規畫、土地使用與分區。該局將在推動「土地清冊快速通道」(Land Inventory Fast Track, LIFT)與「簡化程序加速公平開發」(Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development, SPEED)兩項工作小組中扮演核心角色，加快公有土地可負擔住房建設，以更快且更公平方式提供可負擔住房。

曼達尼表示，謝爾曼在社區參與與公平發展方面有出色紀錄，是市規畫局所需的領導者。「我對她與陳怡文加速推動可負擔住房與公平住房充滿信心。安德林則將繼續帶領住房發展公司運用創新融資工具，打造更可負擔的城市。」

