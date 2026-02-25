從逃港童工到首席政治犯：黎智英傳記作者紐約座談

黎智英傳記作者克利福德(右)與「紐約客」前駐中國記者歐逸文(左)在紐約市大(CUNY)座談講評香港首席政治犯黎智英的人生。(記者許君達／攝影)

現年78歲的香港 知名民主人士、前「蘋果日報」出版人黎智英 近日遭香港當局重判20年徒刑，形同終身監禁。紐約市大(CUNY)研究生院日前舉辦座談會，邀請最新出版的黎智英傳記「The Troublemaker」作者克利福德(Mark Clifford)與「紐約客」雜誌前駐華記者歐逸文(Evan Osnos)對談，講評黎智英的從逃港客到商業巨頭、從反對派到政治囚徒的人生經歷。

克利福德從1987年起即在香港生活，獲得香港大學歷史學博士學位，歷任「南華早報」主編、「英文虎報」發行人等，後在黎智英創辦的「壹傳媒」擔任高級職務，直到2021年該機構被當局關閉。

根據克利福德所著，黎智英在中共 建政前出生於廣東順德的一個大戶人家，12歲時加入逃港人潮，然後從一名學徒童工做起，15年後買下了自己的工廠，又用了五年將其發展成全香港甚至全亞洲最大的毛衣廠，隨後創辦服裝零售品牌「佐丹奴」，當今全球服裝業巨頭優衣庫的創始人柳井正曾是他的學生。克利福德表示，黎智英用他的勤奮和商業天賦，書寫了一個經典的「香港式成功故事」。

克利福德說，黎智英曾在紐約收到一本好友贈送的書籍「通往奴役之路」，閱讀後對於共產主義和自己幼年時的悲慘遭遇有了更深刻的認識，然而他當時潛心商業，並不很關心政治，也曾是鄧小平改革開放路線的支持者。然而在中國1989年發生民主運動和六四屠殺後，黎智英深受觸動，他開始投身辦報，試圖用透明的資訊和傳媒技術「在共產中國橫行的腐敗中點亮一盞燈」。

歐逸文指出，1995年創刊的「蘋果日報」一直有被指為「八卦小報」的爭議。但克利福德認為，「生意人」黎智英在辦報時充分發揮了他的商業頭腦，「將『紐約郵報』和『華爾街日報』融為一體」，既用低俗八卦新聞吸引眼球，同時為讀者提供諾貝爾獎得主執筆的專業財經分析和深度政治評論。

在談到中共當局為何如此懼怕黎智英時，克利福德表示，首先是因為他有錢，是香港民主派的最大捐贈者。其次，黎智英擁有完全不受中共控制的中文媒體帝國，持續發出令他們不悅的聲音。

克利福德表示，黎智英曾經說過，他愛香港，因為這裡給了他新生、財富和自由，他對香港的法治和公民社會充滿感激，香港對他來說就是一切，因此他要留下來保護香港。