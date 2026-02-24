承諾落空 曼達尼擬砍2900萬圖書館預算

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間多次強調圖書館重要性，但上任後提出的預算削減方案卻延續前任政府的做法。圖為紐約圖書館位於曼哈頓中城的主館。(記者范航瑜／攝影)
紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)在競選期間多次強調圖書館重要性，但上任後提出的預算削減方案卻延續前任政府的做法，計畫削減市內三大圖書館系統2900萬元經費。此舉被視為背離其競選承諾，也反映新任市長在財政與政治壓力下，對政策立場出現調整。

曼達尼無論在競選期間或上任後，皆多次稱圖書館對紐約市的成功至關重要。上月暴風雪期間，他呼籲市民留在家中閱讀暢銷書「烈愛對決」(Heated Rivalry)，帶動公共圖書館電子書借閱量大幅增加。他上周在州府作證時也表示，市府不會走上「緊縮政治」的道路。

紐約公共圖書館行動網絡(NYC PLAN)成員艾默森(Abby Emerson)指出，曼達尼在競選網站曾承諾增加圖書館經費，並終結每年預算談判中，將圖書館當作與議會討價還價籌碼的做法。「口頭說熱愛圖書館，卻沒有實際支持，令人非常失望」。

NYC PLAN由圖書館讀者與員工組成，成立於2024年，前市長亞當斯(Eric Adams)因削減經費與圖書館發生爭議，最終市府與市議會同意恢復經費，使圖書館得以重新在周日開放。該組織已發起反對削減經費的行動，並安排於3月集會。

該團體的目標之一是將圖書館經費提高至市總預算的0.5%。曼達尼在競選及當選後皆承諾達成此目標，但目前支出計畫僅編列4億5600萬元，占1270億元總預算不到0.4%。 預算案仍保留200萬元用於維持圖書館周日開放，但在整體削減情況下，該筆資金是否足以讓各分館維持現有服務時間仍不明朗。

常在圖書館借閱的李小姐表示，她經常前往辦公室附近的分館，下班途中即可順道借還書籍，而且中文書籍資源豐富，十分便利。她指出，圖書館服務完全免費，連遊客也可辦證借閱，並提供電子書與有聲書資源；自己曾多次因工作繁忙忘記還書，也未被收取逾期費。

紐約公共圖書館發言人格雷斯(Melissa Grace)代表三大圖書館系統發表聲明，對周日服務獲得200萬元經費表示感謝。她表示，期待與市府及市議會合作，確保2027財年預算為圖書館提供充足資金，以維持重要服務並支持延長周日開放時間。

